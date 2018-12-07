11 декабря в 18:00 в American Space Dushanbe состоится премьера документальных фильмов «Пудина» режиссера Тахмины Хакимовой и «Зафаробод» - Дилошуб Орифзода.
О картинах:
«Пудина». Фозиле 10 лет. Она родилась и выросла в семье таджикских цыган в Шахринаве. В большой семье из 5 человек основная часть работы лежит на плечах хрупкой девочки. На протяжении всего фильма камера следит за Фозилой, следуя с ней ее – то в соседний город Каратаг, где она зарабатывает на сухой хлеб, то в горы и долины, по которым бедняга находит путь домой.
Фильм создан для стирания стереотипов о достатке цыганского общества в Таджикистане, поднятия вопроса о правах девочек, а также введения законов, регулирующих права и законные интересы «джуги» в обществе.
«Зафаробод». Жизнь людей в поселке, построенном в Советское время на месте безводной пустыни. Непростая жизнь, полная забот и бытовых трудностей, ставит перед жителями села еще и проблему доступа к воде...
Вход свободный.
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