Неделя молодого кино в Таджикистане открывает новые имена таджикского кинематографа. 10 декабря в 19:00 в Serena Dushanbe состоится показ художественных фильмов лауреата My Vision Бехруза Давлятбекова: «Пирожки», «Тюльпан», «Осязаемая смерть», «Женское сердце».
Коротко о фильмах:
«Пирожки». Снимающий комнату мужчина наблюдает за девушкой в окне дома напротив, параллельно поедая пирожки. Он еще не подозревает, что объект его наблюдения и выпечка могут быть связаны.
«Тюльпан». Анвар и его внимание целиком привязаны к красавице. Может ли прекрасное совладать с физическим?
«Осязаемая смерть». Человек может потерять себя от осознания тени смерти…
«Чарху фалак». Дедушка и бабушка были идеалом супружеской пары в глазах у внуков. Но оказалось, что все в их совместной жизни было далеко не так, как они позиционировали окружающим… Фильм о традиционных семейных ценностях в таджикском обществе, о прошлом и настоящем.
Вход на показы - свободный.
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