На этой неделе шквал критики обрушился на отрасль здравоохранения. Вполне ожидаемо, что скоро в ней будет какие-то серьезные реформы, ну, если не серьезные и если даже не реформы, то точно что-то будет… Вполне вероятно, об этом мы узнаем уже 26 декабря, когда президент страны Эмомали Рахмон обратится с посланием к парламенту. А пока читаем всё самое важное.

На это неделе глава государства сменил руководителей ОВД более 20 городов и районов. Самым ярким назначением стал перевод Мухаммадшоха Искардарзода в Исфару. Почему самым ярким? Вот здесь можете почитать немного о нем.

Мухаммадшох Искандарзода. Архивное фото. Фото Asia-Plus

Юристы утверждают: гостиницы и сауны не имеют права требовать от пар предоставлять им доказательства о заключении брака. А еще они рассказали, как именно наши милиционеры злостно нарушают законы.

Власти официально заявили, что в бунте в худжандской колонии, в основном, участвовали заключённые, осуждённые за терроризм. Наши эксперты рассказали, что сейчас происходит в таджикских тюрьмах и почему произошедший бунт был предсказуемым.

Интернет в Таджикистане это полная засада. И мы знаем и все знают, и даже признали это на мировом уровне. Мы уж по-разному пытаемся донести до руководителей отраслевых ведомств, что это не просто действительно так, но и что ситуацию уже (тут можно ругнуться) как нужно решать.

Вот сегодня на пальцах показываем, как плохой интернет влияет на наше образование. Этот материал был подготовлен в рамках нашего нового проекта «Мой ребенок».

Немного в тему. Нас опять заблокировали. Ну, да вы уже об этом знаете. А мы вот не знаем – за что. И никто не знает. Но это не значит, что мы не работаем и мы не доступны. Наши новости вы можете читать в Фейсбуке https://www.facebook.com/newstj/. На нашем телеграм-канале https://t.me/asiaplus. Еще у нас есть Дзен-канал https://zen.yandex.ru/id/5b518f959a626100a922458a, страничка в Инстаграм https://www.instagram.com/asiaplustj/ И до кучи мы еще живем и плодотворно трудимся в Одноклассниках https://ok.ru/asiaplus

В Душанбе прошел первый конкурс красоты среди девушек с инвалидностью. Победительницей стала Манижа Нозимова, она не слышит и не умеет разговаривать, зато девушка - профессиональная швея и очень вкусно готовит.

В Таджикистане из оборота изъяли почти 100 тонн некачественных лекарств. И это только за 11 месяцев этого года! 100 тонн на малюсенький Таджикистан. Но самое интересное (мы не знали) это правонарушение административного характера, то есть за то, что нас могут отравить максимум, что светит мошенникам - это штраф.

Так, для сравнения, в эти же дни прошла информация о первом в этом году задержании несовершеннолетних с пиротехническими изделиями. Вот тому, кто их ввёз, грозит реальный срок - до двух лет. То есть это уголовное преступление. Еще раз – лекарства и прямая угроза жизни и новогодние хлопушки. Разницу чувствуете?

К слову, в «Азии-Плюс», мы несколько раз пытались заняться темой поставок лекарств, хотели узнать, как устроен этот рынок в стране. Сделать это нам не удалось. Не знаем, может этот рынок контролирует «Тот, кого нельзя называть»? :)

В Таджикистане ужесточили наказание в отношении врачей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Теперь за это их могут посадить на срок до 8 лет!

Неожиданно на этой неделе сферу здравоохранения раскритиковала Генпрокуратура. Обвинила в нецелесообразном использовании, присвоении и растрате бюджетных средств, вымогательстве и коррупции.

Кто-то из комментаторов (один из немногих) за систему вступился: «А что возмущаться то? Поднимите данные, сколько бюджетных средств выделяется каждый год на здравоохранение? В том числе на одного больного. Уверен, там сумма выйдет небольшая... Вот посмотрите эти цифры и потом требуйте».

Мы посмотрели. В этом году на здравоохранение выделяли 1,5 миллиарда сомони. В будущем планируют дать 1,7 млрд. Для сравнения на топливно-энергетический сектор будет потрачено в два больше – 4,1 млрд. (в уходящем - 3, 5).

И еще в тему о нашем здоровье. Ко дню СПИДа мы подготовили для вас простой тест. Проверьте свои знания о ВИЧ.

А тут драйвовое видео с мотодрома Мехробод, где состоялся чемпионат республики по мотокроссу.

Наши дзюдоисты вновь нас радуют. Сомон Махмадбеков выиграл Кубок Азии. Бронзовая медаль тоже осталась за нами. Поздравляем и гордимся!

А это видео с новым узбекским тренером, который приехал в Таджикистан, чтобы подтянуть нашу олимпийскую сборную. Надеемся, всё у нас с ним получится.

Свой сегодняшний обзор мы завершаем невероятно грустной историей.

«Здравствуй, Дед Мороз! Меня зовут Бахтиер, я сгорел, когда был маленький. Я жил с мамой и папой и не знал, что у меня нет литца я прятолся от других. Меня все пугаютца. Я не мог глаза закрыват и плохо еще дышать, у меня нет ушок и валосиков. Я хочу стать, как другие дети. Мне часта больна но я не плачу. Моя мама плачит. Дед Мороз, подари мне литцо. Я никогда плакать небуду. Я буду просить у Alloh всево тоже хорошего» (орфография и грамматика сохранены).

Это письмо пятилетнего Бахтиёра из Узбекистана. Он написал его Деду Морозу. И сегодня каждый из вас может стать им, - подарить ребенку надежду.