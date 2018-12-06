Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА уроженец Кыргызстана Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком года в Российской Премьер-лиге. Спортсмен стал обладателем премии «Первая пятерка-2019», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В голосовании приняли участие спортивные журналисты, тренеры, а также представители футбольных клубов и организаций, пишет Аргументы и Факты.

По итогам голосования 20-летний Ахметов набрал 202 балла и занял первое место. Вторым стал другой полузащитник ЦСКА – Иван Обляков (177 баллов). Замкнул тройку сильнейших игрок «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 баллов).

За игроков голосовали лидеры и тренеры клубов, журналисты, представители РФС, РПЛ и др.

Ахметов с июля этого года стал выступать за столичный ЦСКА, до этого он играл за казанский «Рубин».

Эта премия вручается ежегодно с 2002 года. Лауреатом может стать гражданин России в возрасте до 21 года, который сыграл не меньше трети матчей в сезоне за свою команду.

Ильзат Ахметов родился в последний день 1997 года в Бишкеке, по национальности футболист – киргиз. Любовь к футболу привил отец. Тоглок, сам бывший спортсмен, подарил сыну первый мяч, когда тому было всего 2 года. Ильзат начал играть в городском клубе «Алга» на позиции атакующего полузащитника.

В 2009 году переехал в Россию и приступил к тренировкам в тольяттинской футбольной академии имени Коноплева. В 2014 году подписал контракт с казанским «Рубином», где провел 34 матча во всех турнирах.

В 2018 году перешел в ЦСКА. В составе армейцев Ахметов сыграл 19 матчей, в том числе победную для ЦСКА встречу в Лиге чемпионов против мадридского «Реала», и успел выиграть Суперкубок России. За сборные РФ различных возрастов футболист провел шесть встреч и забил один мяч.

Как пишет Фергана, в 2016 году тренер футбольной сборной Киргизии Александр Крестинин заявил, что Ахметов интересует национальную команду. В октябре текущего года Крестинин рассказал, что пытался связаться с Ахметовым, но ни футболист, ни его отец на телефонные звонки не ответили.

В ноябре этого года Ильзат Ахметов был включен в расширенный состав национальной команды России на товарищескую встречу с Германией (15 ноября) и матч группового этапа Лиги наций против Бельгии (20 ноября).

Однако Ахметов в окончательную заявку российской сборной так и не попал, потому сохранил возможность сыграть за национальную команду Кыргызстана на Кубке Азии-2019 в январе следующего года.

Согласно правилам Международной федерации футбола (FIFA), если футболbист сыграет в официальном матче за ту или иную сборную страны, то уже никогда не сменит спортивное гражданство.

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