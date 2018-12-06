В Душанбе с 8 по 15 декабря пройдет Неделя молодого кино, где будут представлены 7 документальных и художественных фильмов. Открывать это культурное мероприятие будет режиссер Аниса Сабири со своим фильмом «Плач танбура», о котором и расскажет наш очередной сюжет.
Этот короткий метр, как вы, наверное, уже ранее читали, получил в Нью-Йорке приз за лучшую режиссуру. А еще за этот год он был представлен в 14 мировых кинофестивалях.
Добиться такого успеха молодому кинорежиссеру удалось не так просто, как кажется. Она, по ее словам, при создании и продвижении фильма столкнулась с достаточно серьезными проблемами – в стране практически нет кадров, которые бы профессионально занимались киноиндустрией, да и в таджиков и в их творение в этой сфере мало кто верит.
Через что прошла Аниса, и чему ее научили эти сложности, узнайте в нашей видеоистории.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Запрещенный в Узбекистане за излишнюю «откровенность» клип узбекской певицы транслируют на российском ТВ
Уроженец Кыргызстана признан лучшим молодым футболистом года в России
По пути «опережающего кулака» Брюса Ли: в Душанбе почтили память легенды
Новый год в Центральной Азии: cамые длинные выходные – у жителей Узбекистана
Турецкие врачи поделились опытом по скринингу слуха новорожденных с таджикскими коллегами
«Хватит прятать такую красоту»: «Орёл и Решка» сняла передачу об Узбекистане
Созвана последняя в уходящем году сессия верхней палаты парламента Таджикистана
Выдуманные притоны и нарушение прав на частную жизнь
В Душанбе обсуждают переход на безналичную экономику
165 ЧС в Таджикистане: стихия унесла жизни 17 человек
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста