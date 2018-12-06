В столичной школе Джит кун-до прошли традиционные показательные выступления в честь дня рождения легенды восточных единоборств - Брюса Ли. Гонконгский и американский киноактёр, режиссёр, сценарист, продюсер, популяризатор и реформатор в области китайских боевых искусств, постановщик боевых сцен и философ родился 27 ноября 1940 года.

В 80-е годы прошлого века в Советском Союзе трудно было найти молодого парня, не мечтавшего стать таким же крутым, как мастер восточных единоборств Брюс Ли. Не было, пожалуй, ни одного человека, который бы не знал имени Брюса Ли в те годы и в Таджикистане. Фильмы с его участием крутили в видеосалонах сутками, о нем складывали легенды, ему подражали.

Сегодня лишь немногие вспоминают об этом выдающемся бойце восточных единоборств, и еще меньше людей идут по его пути.

Один из них мастер школы Джит кун-до города Душанбе - Собир Мирзоев.

Его хорошо знают многие жители столицы, о нем нередко говорят и пишут отечественные и иностранные СМИ. Стиль одежды, манера говорить и даже прическа – все в Собире Мирзоеве так или иначе связано с Брюсом Ли. Своего кумира он увидел в конце 90-х и изменил свою жизнь навсегда.

Брюс Ли, кадр из фильма "Большой босс" uznayvse.ru

- Друзья показали мне фильм с его участием «Большой босс», и я был просто поражен его техникой. Помню, как в те сложные времена я сделал все возможное, чтобы купить себе видеомагнитофон и наслаждаться мастерством Брюса Ли сколько мне захочется.

Сначала смотрел только кино, потом стал читать книги о нем; познакомился с его философией и сейчас могу сказать, что знаю о Брюсе все, начиная от его рождения и заканчивая его последним днем, - рассказывает Мирзоев.

И вот, уже почти 20 лет ежегодно в школе Джит кун-до Собир Мирзоев и его ученики отмечают две даты – день рождения и смерти Брюса Ли.

- Джит кун-до в переводе с китайского означает «Путь опережающего кулака», его основателем является сам Брюс Ли, - рассказывает Мирзоев. – Джит кун-до – это микс всех восточных единоборств, Брюс Ли брал из каждой школы лучшее и создавал свой неповторимый стиль. Это стиль уличной обороны, при его использовании мы подражаем своему противнику, боремся с ним его методами, - объясняет руководитель школы Собир Мирзоев.

Школа Джит кун-до работает в столице на протяжении последних 20 лет, за все эти годы через нее прошли порядка пяти тысяч учеников.

Asia-Plus Сейчас здесь тренируются более 25 учеников, самому младшему из них 8 лет, старшему – 22.

В день памяти Брюса Ли ребята еще раз вспомнили о нем, продемонстрировали целый ряд приемов из арсенала легендарного мастера.

Четко, красиво защищалась от нападавших «хулиганов» Шахноза Мирзоева, слаженные действия при выполнении техники «опережающего кулака» показали Азиз Мирзоев, Юнус Якубов, Фарит Богоутдинов, Каххор Саидов, Акрам Хабибов и Ильхан Суханов. Не отставали от своих старших друзей и братья Мухаммадтаки и Мухаммадзаки Ахмедовы.

Ну и в завершении мероприятия ученики школы показали, как круто они могут ломать черепицы, а венцом выступлений бойцов стал знаменитый «однодюймовый» удар Брюса Ли в исполнении Собира Мирзоева.

Шахноза Мирзоева - воспитанница столичной школы Джит кун-до Asia-Plus

Брюс Ли – легенда боевых искусств

Мастер боевого искусства, киноактер Брюс Ли родился 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско во время американских гастролей его родителей-актеров.

В начале 1940-х годов семья вернулась в Гонконг. Там мальчик снялся в 20 фильмах. В возрасте 12 лет он начал посещать колледж Ла Саль в Гонконге.

Столкновения с уличными хулиганами побудили Брюса заняться боевыми искусствами под руководством мастера Ип Мана, который обучал его кунг-фу.

В 1959 году он отправил в больницу двух из трех обидчиков, которые, как выяснилось, были членами азиатского преступного сообщества "Триада". Родители, переживающие за жизнь сына, отправили его в США к своим знакомым.

Там Брюс поступил в Вашингтонский университет, изучал философию.

Брюс Ли в фильме "Остров дракона" Kulturologia.ru

Во время учёбы в университете в Сиэтле Брюс Ли открыл собственную школу боевого искусства, которое в то время было неизвестно в Америке.

Брюс преподавал собственный стиль кунг-фу – "Джит кун-до" ("Путь опережающего кулака"), который разрабатывал и совершенствовал всю свою жизнь. Его учениками были такие известные люди, как актёры Стив Маккуин, Джеймс Кобурн, Джеймс Гарнер, баскетболист Карим Абдул-Джаббар и сценарист Стирлинг Силлифант.

В США Брюс начал сниматься в небольших ролях в телесериалах "Бэтмен", "Зеленый шершень", "Железная сторона", "Блонди", "Марлоу", "Лонгстрит".

В 1964 году Брюс Ли женился на Линде Эмери, которая брала у него уроки кунг-фу и училась вместе с ним в университете. У пары родились двое детей – сын Брэндон (1965-1993) и дочь Шэннон (1969).

Вышедший на экраны в 1971 году фильм "Большой босс" с Брюсом Ли в главной роли имел небывалый успех.

Огромный отклик у зрителей получила и вторая картина – "Кулак ярости". За эту картину актер был удостоен специального приза азиатского аналога "Оскара" – китайского кинофестиваля "Золотая лошадь".

Брюс Ли в "Кулаке ярости" kinosfera.me

В 1972 году Брюс Ли совместно с Рэймондом Чоу создали собственную киностудию "Конкорд фильм". В том же году Ли приступил к съемкам картины "Путь дракона", пригласив на одну из ролей чемпиона США по карате Чака Норриса. Фильм стал классикой мирового кинематографа, как и сцена боя героев Брюса Ли и Чака Норриса – классикой боевого искусства на экране.

В октябре 1972 года Ли начал работу над фильмом "Игра смерти". В этот же период телекомпания Warner Brothers предложила ему выгодный контракт – постановку сцен боя в фильме "Выход дракона". Картина "Выход дракона" стала последним фильмом Брюса Ли, который был выпущен через несколько недель после его смерти.

20 июля 1973 года Брюс Ли скоропостижно скончался в Гонконге. Официальной причиной его смерти был назван отек мозга, вызванный реакцией на лекарство.

Актер был похоронен на кладбище Лейк-Вью в Сиэтле, штат Вашингтон, США.

О жизни и творчестве мастера в мире было снято около 30 фильмов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus