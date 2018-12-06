Численность населения Узбекистана может достичь 43,6 млн человек к 2035 году, увеличившись на 32,1%. Об этом сообщило министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана, сообщает CA-NEWS.

В ближайшие 16 лет в республике на фоне общего роста численности населения сократится процент жителей сельских местностей. Если в настоящее время города населяют 50,6% жителей, то к 2035 году этот показатель достигнет 58,7%, прогнозирует узбекское министерство.



По тем же данным, процент мужского населения страны несколько снизится – с 49,8% до 49,5%, а женского – вырастет с 50,2% до 50,5%.



Что касается численности трудоспособного населения, но ожидается его рост с 18,5 млн до 25,9 млн человек.



Напомним, что по официальным данным госкомстата Узбекистана, в настоящее время численность республики на январь текущего года превысила 32,6 миллиона человек.

В Таджикистане численность населения в мае перевалила за 9 миллионов

Девятимиллионнная жительница страны, которой дали имя Насиба, появилась на свет 26 мая в 06:30 утра в роддоме №1 города Душанбе. Родителям девочки была выделена трехкомнатная квартира со всеми удобствами по поручению Эмомали Рахмона мэром Душанбе Рустамом Эмомали.

Таджикистан лидирует по уровню рождаемости среди бывших советских республик: с 1998 года население страны ежегодно увеличивается в среднем на 2,1%.

Если такие темпы роста продолжатся, то в 2020 году численность населения республики составит 10,65 млн. человек, заявляли ранее в таджикском парламенте.

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