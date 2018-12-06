«Узбекистан долгое время был закрытым для туристов. Пять лет назад мы попытались попасть в страну, но команду «Орла и Решки» не пустили в Ташкент. Пару лет назад узбеки решили, что хватит прятать такую красоту и пустили к себе передачу «Орёл и Решка - Шопинг», - этими словами начинается выпуск программы об Узбекистане.
Съёмочная группа познакомилась с добродушными узбеками, перепробовала, сколько смогла, разных сортов узбекского плова и шашлыков, отмечается на официальной странице телепрограммы в Фейсбуке.
Совсем недавно, в августе этого года программа «Орёл и Решка. Перезагрузка-3» сняла новую передачу о Таджикистане. «Приезжайте в Таджикистан, здесь ты не просто турист, здесь ты гость», - призывали ведущие, предлагая таджикам отменить понятие «турист» и переименовать министерство туризма в «министерство гостеприимства». Ведущие Настя и Антон также посетили Варзоб, “Сафед Дару”, Нурек, “Чилдухтарон” и Ягноб.
Видео можно посмотреть здесь.
«Орёл и Решка» - украинская познавательная телепрограмма о путешествиях, выходящая на телеканалах «Интер», «Пятница» и Седьмой канал (Казахстан). Каждые выходные двое ведущих отправляются в различные города мира.
По правилам программы, один ведущий должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов (для европейских стран — 70 евро или больше), а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, ведущие перед каждым путешествием бросают монету, и каждый раз всё решает орёл или решка.
В конце каждой программы ведущие прячут 100$ в городе, в котором побывали. Кстати, оставленные ведущими сто долларов в Душанбе были обнаружены душанбинским школьником в будке возле снесенного Зеленого базара.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
С какими сложностями столкнулась Аниса Сабири в продвижении таджикского кино?
Запрещенный в Узбекистане за излишнюю «откровенность» клип узбекской певицы транслируют на российском ТВ
Уроженец Кыргызстана признан лучшим молодым футболистом года в России
По пути «опережающего кулака» Брюса Ли: в Душанбе почтили память легенды
Новый год в Центральной Азии: cамые длинные выходные – у жителей Узбекистана
Турецкие врачи поделились опытом по скринингу слуха новорожденных с таджикскими коллегами
Созвана последняя в уходящем году сессия верхней палаты парламента Таджикистана
Выдуманные притоны и нарушение прав на частную жизнь
В Душанбе обсуждают переход на безналичную экономику
165 ЧС в Таджикистане: стихия унесла жизни 17 человек
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста