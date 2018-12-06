Мы уже писали о том, что таджикские гостиницы отказываются заселять разнополых совершеннолетних людей в один номер, а сауны не хотят обслуживать пары без предъявления свидетельства о заключении брака (или штампа в паспорте).

Это всё незаконно! Юридическая компания «Химоя» объясняет – почему.

Ниже приведены отрывки из нормативно-правовых актов Республики Таджикистан:

Первый абзац статьи 1 Конституции РТ гласит: «Республика Таджикистан - суверенное демократическое правовое светское унитарное государство».

Светское государство - государство с устройством, где религия отделена от него, и которое регулируется на основе гражданских, не религиозных норм; решения государственных органов не могут иметь религиозного обоснования.

Ни одна из действующих правовых норм РТ не запрещает интимную близость между лицами, которые не состоят в браке, зарегистрированном в ЗАГС-е.

УК РТ в ст. 141 запрещает половое сношение с лицами, не достигшими 16-летнего возраста.

Таким образом, любое лицо обеих полов имеют полное право добровольно вступить в интимную связь с 16 лет, в том числе без регистрации брака.

Гостиницы, сауны и другие организации по обеспечению жильём не имеют право требовать предоставить им доказательства о заключении брака и не имеют право отказывать в предоставлении услуг без законных оснований.

Статья 458 Гражданского кодекса РТ: «Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий её обязанности по продаже товаров, выполнении работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.)».

В тексте правовой нормы прямо говорится, что гостиничное обслуживание относится к публичному договору. То же самое относится и к баням - саунам.

Если пара обращается в гостиницу для снятия номера, то администрация гостиницы никак не может отказать им в размещении за исключением причин, указанных в законе. Как упоминается выше, норм, ограничивающих граждан от половых отношений вне брака, нет.

В случае отказа в предоставлении номера в соответствии с частью 4, статьи 477 ГК РТ можно обратиться в суд

«Если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Сторона может потребовать у другой стороны, необоснованно уклоняющейся от заключения договора, возмещения расходов, понесённых им для заключения договора».

А если владельцы гостиниц и саун боятся, что их могут наказать?

Нельзя по закону привлечь служащих гостиниц (саун, бань, сдающих квартир) к ответственности, как за организацию притонов по следующим причинам: согласно статье 239 УК РТ преступлением является:

«Организация или содержание притонов для занятий проституцией, равно сводничество из корыстных побуждений или сутенёрство».

Проституция - это оказание сексуальных услуг за плату. Чтобы привлечь к ответственности этих лиц, нужно доказать, что один из клиентов оказывает сексуальные услуги за плату. Дальше нужно доказать корысть со стороны служащих гостиницы.

То есть, если номер в гостинице стоит 200 сомони в сутки и за эту же сумму пара сняла номер, то факта корысти там нет, как за эту же стоимость номер предлагается всем без исключения.

Притон - это когда взимается дополнительная плата за предоставление сексуальных услуг. То есть мужчина приходит в гостиницу и заказывает номер с проституткой - это и есть организация притона. В иных случаях нет состава преступления!

Правоохранительные органы не имеют право вызывать в отделение милиции родителей лиц, достигших 18 лет.

В Таджикистане полная дееспособность возникает с 18 лет, кроме случаев эмансипации (отказ от различного рода социальных зависимостей, в том числе детей от родителей, женщин от мужчин, прекращение действия ограничений, приобретение адекватных прав и обязанностей, - ред.).

С этого возраста лицо самостоятельно отвечает за себя и свои проступки. Если в этом случае сотрудники правоохранительных органов или иные лица будут угрожать, что вызовут родителей или донесут жене/мужу, то их действия будут иметь признаки преступления по статье 250 УК РТ:

«Хищение путем вымогательства, то есть требования передачи чужого имущества или права на имущество либо совершение других действий имущественного характера под угрозой оглашения позорящих (унижающих) сведений о потерпевшем или его близких, предание гласности сведений о таких обстоятельствах, которые потерпевший желает сохранить в тайне, а равно под угрозой применения насилия над ним или его близкими, либо под угрозой уничтожения, повреждения чужого имущества».

И ещё

ридическая компания «Химоя» не пропагандирует внебрачные связи, а призывает соблюдать действующие Законы Республики Таджикистан.

Более того, если даже смотреть с религиозной точки зрения, то у пары может быть заключен брак по религиозным обычаям (никох). Однако, как мы выше упомянули, в светском государстве решения государственных органов не могут иметь религиозного обоснования. В Таджикистане признается тот брак, который заключен в органах ЗАГС (за исключением браков заключенных до 19 декабря 1929 года).

Если государству будет необходимо запретить внебрачные связи, то это можно будет сделать путем принятия новых законов или внесением изменений в соответствующие законодательные акты.

Напомним, депутаты 28 ноября поддержали предложенный правительством проект поправок в Уголовный кодекс страны, которые ужесточат наказание за содержание притонов для занятий проституцией. Впредь за повторное задержание владельцы притонов будут привлечены к лишению свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее такого наказания предусмотрено не было. До сегодняшнего дня УК Таджикистана, предусматривал наказание за содержание притонов для занятия проституцией в виде штрафов в размере от 5 тыс. до 10 тысяч сомони, или лишения свободы на срок до 5 лет.

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