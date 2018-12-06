Скоро Новый год, и мы решили узнать, как его отмечают в других странах. Оказалось, что у жителей Узбекистана - самые протяженные новогодние каникулы из всех стран Центральной Азии.
Жители Таджикистана на новогодние праздники будут отдыхать лишь один день: в соответствии с законом "О праздничных днях", нерабочим днем в новогодние праздники является лишь 1 января.
В прошлом году жители Таджикистана отдыхали три дня: так как 31 декабря выпало на воскресенье, люди отдыхали не только 1 января (понедельник), но и второго (вторник).
А в этом году последний день уходящего года - 31 декабря - приходится на понедельник, поэтому у таджикистанцев на Новый год будет только один выходной – вторник, 1 января.
Жителям соседнего Узбекистана повезло больше: в честь Нового года узбекистанцы будут отдыхать пять дней подряд - с 30 декабря 2018 года и до 3 января 2019 года.
Дополнительные выходные дни тут были введены 12 ноября указом президента Шавката Мирзиёева «для полноценного отдыха и празднования Нового года в кругу семьи».
Однако, из-за введения дополнительных выходных, рабочими днями в РУ будут две субботы – 29 декабря 2018 года и 5 января 2019 года.
Жители Казахстана будут отдыхать на Новый год четыре дня. В этом году выходной с субботы, 29 декабря, переносится на понедельник, 31 декабря. Отдыхать казахстанцы начнут с 30 декабря. Праздничными днями также считаются 31 декабря, 1 и 2 января.
В соседнем Кыргызстане тоже будут отдыхать четыре дня - с 30 декабря до 3 января. Там тоже перенесли выходной с субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 декабря.
В Туркменистане, как и в Таджикистане, на Новый год будут отдыхать только один день - 1 января.
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