Нижняя палата парламента Таджикистана поддержала предложенный правительством законопроект «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год». Общий объём госбюджета в следующем году будет увеличен на 2,7 млрд. сомони.
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