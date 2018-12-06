Нижняя палата парламента Таджикистана поддержала предложенный правительством законопроект «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год». Общий объём госбюджета в следующем году будет увеличен на 2,7 млрд. сомони.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus