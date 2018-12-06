За 11 месяцев текущего года в Таджикистане из оборота изъято 127 тонн некачественных, просроченных медикаментов и продуктов детского питания. Порядка 95 тонн из указанного объема составляли лекарства, причем 40 тонн из них – с истекшим сроком годности.

Выступая в среду на заседании нижней палаты парламента республики глава Минздрава Таджикистана Насим Олимзода заявил, что с начала года было возбуждено 500 дел по административным правонарушениям, а общая сумма штрафов составила более одного миллиона сомони.

Следует отметить, что ввоз в страну этой отравы в настоящее время карается только штрафами.

Однако, по решению президента, наказание отныне будет ужесточено: штрафы увеличат.

Огромные штрафы за ввозимую отраву

В среду депутаты рассмотрели предложенные президентом Эмомали Рахмоном поправки в Кодекс «Об административных правонарушениях»: они направлены на ужесточение ответственности за незаконный ввоз и реализацию некачественных, нестандартных, просроченных и поддельных медикаментов и продуктов питания.

Депутаты их одобрили, теперь дело за сенаторами и президентом.

Согласно поправкам, за подобные правонарушения физическим лицам грозит штраф в размере от 50 до 100 расчетного показателя (один расчетный показатель с 1 января 2019 года будет равен 55 сомони), а для должностных лиц - от 150 до 200 расчетных показателей.

Для юридических лиц штрафы достигнут от 500 до 700 расчетных показателей с конфискацией товара.

В случае повторного нарушения в течение года размеры штрафов увеличатся. В частности, для физлиц - от 100 до 200 показателей, для чиновников – от 300 до 500 показателей, а для юрлиц - от 700 до 1000 расчетных показателей с конфискацией товара.

«Сегодня в мире ввоз и реализация некачественных и просроченных лекарств и медикаментов составляет 12% от общего объема и данная проблема, после незаконной торговли наркотиками и оружием, является третьей глобальной проблемой современности», - отметил таджикский министр.

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