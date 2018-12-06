В Душанбе прошел первый конкурс красоты среди девушек с инвалидностью. Первое место заняла Манижа Нозимова из Канибадама. Манижа не слышит и не умеет разговаривать, зато девушка - профессиональная швея и очень вкусно готовит.

Мероприятие прошло в рамках Национального конгресса для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Этот конкурс красоты своими требованиями и критериями сильно отличался от тех, к которым мы привыкли.

Здесь, в первую очередь, оценивалась активная жизненная позиция участниц, и только потом члены жюри смотрели на красоту претенденток, которых, кстати, было 12.

Как прошло мероприятие, вы можете посмотреть в нашем очередном сюжете.

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