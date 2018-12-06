АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
- Эмомали Рахмон примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ДЕКАБРЯ
2007 - В Курган-Тюбе прошел таджикско-афганский бизнес-форум.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ДЕКАБРЯ
1925 – родился мастер танцев Хочиумар Косимов
1930 - родился заслуженный юрист Таджикистана Бобохон Иномов
1931 – родился исполнитель народных песен, Народный гафиз Таджикистана Ризвоншо Игмолшоев
1940 – родился деятель библиотечной науки РТ, доцент, директор Национальной библиотеки РТ им. Фирдавси (1987-1998 г.) Сохибназар Гаибназаров
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах цсиление до12-17 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 7-12 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 10-15 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, днем 3-8 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 5-10 тепла, местами до 0-5 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 9-11 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 5-7 тепла.
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