В социальных сетях в начале декабря традиционно началось обсуждение вопроса проведения Нового года в школах и дошкольных учреждениях Таджикистана. Родители и дети надеются, что в этом году им разрешат устанавливать ёлки и справлять Новый год в школах.
В министерстве образования и науки Таджикистана «АП» сообщили, что в этом году новых распоряжений по этому вопросу пока нет.
«Нет новых распоряжений насчет проведения Нового года в школах. Возможно, школьники будут встречать Новый год, как в прежние годы»,- сообщил «АП» Кутбиддин Мухиддинзода, начальник управления дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Таджикистана.
С 2012 года Минобрнауки выступает против проведения Нового года в школах и дошкольных учреждениях.
Таджикским школьникам, дошкольникам и студентам в честь Нового года можно проводить культурные, спортивные мероприятия, а также соревнования по чтению стихов и рисованию, но все мероприятия должны заканчиваться не позднее 15:00. А вот ёлки в школах устанавливать запрещено, нежелательно проводить и традиционные чаепития.
В министерстве свое решение объясняют тем, что оно было принято по просьбе родителей, которые жаловались на сбор денег во время проведения новогодних мероприятий: в целом, запрет направлен против расточительства.
«Вырубка ёлок и установка любых видов ёлок, использование пиротехники, праздничное застолье, вручение подарков и проведение праздничных застолий в ресторанах для учащихся образовательных учреждений категорически запрещены», - говорилось в распоряжении министра образования и науки Таджикистана Нуриддина Саида от 21 декабря 2015 года.
Не лишайте детей праздника
Пользователи соцсетей возмущаются тем, что уже который год их дети лишены праздника. Родители до сих пор недоумевают, и требуют отмены решений Минобрнауки.
По словам пользователей, многие дети верят в существование Деда Мороза и искренне радуются наступлению Нового года: дома они отмечают праздник, но атмосфера в школах и детсадах совсем другая.
«В садике, в школе, где друзья, подруги атмосфера своем другая. Сегодня утром у нас был небольшой диалог с дочкой (3 года). Она спрашивает меня: «Уже зима?»,я отвечаю: «Да». Она говорит: «К нам в садик Дед Мороз ведь придет? Мы с подругой будем там песни петь, и он нам подарки подарит, а потом домой к нам придет и еще дома нам (имеет в виду сестру) подарки даст». То есть ей важно чтобы Дед Мороз пришел в садик, где ее друзья, а уже потом домой»,- пишет в ФБ пользователь под ником Sara ZI.
Пользователь Кахрамон Джураев вспоминает своё детство и жалеет, что детей лишили праздника:
«Помню в детстве, да и сейчас, самым главным праздником для меня был Новый год, эта атмосфера вокруг - ёлки, новогодние стишки, Дед Мороз, подарки, запах мандаринов. А сейчас наших детей оставили без этого сказочного праздника. Ну что поделать…».
Других родителей волнует вопрос сбора денег в школах для празднования Нового года. По их словам, не все могут отдать большие деньги на новогодние мероприятия.
Мавзуна Холова, жительница Душанбе говорит, что отмечать можно, но скромно:
«Конечно, надо праздновать Новый год в школах, ведь дети его ждут. При этом надо учитывать возможности родителей. Не все себе могут позволить тратить деньги на праздник детей, когда они с трудом зарабатывают на жизнь. Думаю можно организовать праздник и без сбора средств. Ёлку можно купить за счёт школы и Дедом Морозом может стать кто-то из школьников или учителей», - говорит она.
Многие родители надеются, что в этом году в таджикские школы вернут проведение Нового года так же, как вернули осенние и весенние каникулы.
«Сделали очень хорошее дело: вернули все каникулы на место, прислушались к пожеланиям родителей. Было бы здорово, если бы поддержали желание детей и родителей и вернули ёлки в школы. Вот бы детям был бы отличный подарок. Очень надеемся», - пишет Муборакхон Негматова в социальной сети ФБ.
А вы как думаете: стоит ли возвращать празднование Нового года в школы и дошкольные учреждения? Примите участие в нашем голосовании.
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