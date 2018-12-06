Таджикское искусство вышивания чакан внесли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Чакан – в числе шедевров мирового искусства

29 ноября на заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Порт-Луи (Маврикий) таджикское искусство вышивания чакан было внесено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Минкультуры Таджикистана по этому поводу сообщило, что чакан имеет древнюю историю.

В начале узоры – цветы, звезды, лепестки, солнце, луна выбивались на дереве, кости, бронзе, коже, драгоценных камнях и фарфоровой посуде. Позднее этот вид искусства стал называться «Чакан» и наноситься на ткани.

Искусство вышивания освещено в произведениях археологов, историков, искусствоведов. Археологические находки в населенных арийцами регионах свидетельствуют о том, что таджикский народ издревле занимался вышиванием.

Важную информацию об искусстве вышивания и его более 700 разновидностях можно найти в таких источниках, как «Авеста», «Шахнаме», в творчестве классиков Джайхони, Табари, Мукаддаси, Мирхонда, Хондамира, Балхи, Восифи, Дониша.

Географ Х века Мақдиси писал, что «из Хатлона на мировой рынок вывозят прекрасные вышивки, золотошвейные изделия». Это свидетельствует о том, что в эпоху Саманидов в Хатлоне существовали центры по вышиванию чакана и золотошвейных изделий.

Чем еще Таджикистан представлен в списке ЮНЕСКО

Как известно, в 2016 году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попал оши палав.

На сегодняшний день в списке шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества Таджикистан представлен музыкой «Шашмаком» и праздником Навруз, заявку на который подали не только мы, но и другие страны.

Кроме того, в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Таджикистане входят историко-культурный объект Саразм в Пенджикенте и Таджикский национальный парк (Памирские горы) в ГБАО.

Еще как минимум 16 объектов на территории Таджикистана находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия.

Из них 11 - по культурным критериям: это - мавзолеи Амир Хамзы Хазрати Подшоха и Мухаммада Башоро, древние городе Пенджикент и Шахристан в Согдийской области, древние города Тахти Сангин и Байтудашта, мавзолей Ходжа Машхад, буддийский монастырь Аджина-тепа и дворец правителя Хулбука в Хатлонской области, мавзолей Ходжа Накширона в Турсунзаде. Все они - кандидаты на внесение в список ЮНЕСКО.

По природным критериям возможно включение Фанских гор, заповедников «Бешаи палангон» («Тигровая балка»), «Дашти Джум», «Зоркуль», заказника «Кусавлисай» в Список всемирного наследия ООН.

Таджикистан проделал огромную работу

Мукаррама Каюмова, президент Ассоциации ремесленников Центральной Азии, заявила, что включение чакана в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО стало новой страницей в истории таджикской культуры.

«Мы закрепили в список то, что принадлежит нам, и защитили своё национальное достояние», - отметила она.

Мукаррама Каюмова соцсети

По ее информации, Таджикистан проделал большой объем работы, чтобы включить искусство вышивания чакан в список ЮНЕСКО.

В отличие от Шашмакома и Навруза, на который претендовали и другие страны, на чакан заявку подал только Таджикистан, отметила она.

Работа по подготовке продвижения искусства чакан в список ЮНЕСКО шла в рамках Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия.

Что даёт международное признание?

А мы задались вопросом, стоило ли дело таких хлопот: провести огромную работу по подготовке досье на свою номинацию, оплатить услуги международных экспертов ИКОМОС (Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест) - и не иметь при этом гарантии положительного результата.

Эксперты едины - стоило.

Во-первых, потому что статус объекта Всемирного наследия способствует получению целого ряда преимуществ, как в природоохранном контексте, так и в плане всесторонней поддержки территорий, включенных в Список всемирного наследия.

По словам искусствоведа Ларисы Додхудоевой, включение в список ЮНЕСКО объектов материальной и нематериальной культуры народов может повысить туристический интерес к этим объектам.

Основные преимущества можно свести к следующему краткому перечню:

- Повышение престижа территорий и управляющих ими учреждений.

- Популяризация включенных в Список объектов.

- Приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки объектов Всемирного наследия.

- Развитие альтернативного природопользования (экологического туризма, традиционных промыслов и т.п.).

- Дополнительные гарантии сохранности и целостности уникальных природных комплексов.

- Организация мониторинга и контроля за состоянием сохранности природных объектов.

Очевидно, что международное сообщество и в дальнейшем будет оказывать первоочередную помощь и всестороннюю поддержку тем территориям, которые были определены им, как наиболее значимые для охраны природы и сохранения биоразнообразия. Именно такие территории в результате тщательного отбора включены и в Список всемирного наследия.

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