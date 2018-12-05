Пакистан намерен экспортировать свою электроэнергию в Таджикистан в зимний период после запуска межрегиональной линии электропередачи CASA-1000.

Высокопоставленный чиновник в Минэнерго Пакистана сообщил газете The News International, что пакистанская сторона решила включать в соглашение о закупке электроэнергии (Рower purchase agreement) статью об обратном потоке. Данный вопрос пакистанские энергетики намереваются обсудить со своими таджикскими коллегами.

Согласно подписанному соглашению, после сдачи в эксплуатацию CASA-1000 Пакистан будет импортировать 1000 МВт электроэнергии в час из Таджикистана в летний период (с мая по сентябрь). За каждый киловатт энергии Пакистан готовь платить Таджикистану 9 центов.

Пакистанский чиновник отмечает, что Исламабад теперь решил, что по той же линии можно экспортировать электроэнергию в Таджикистан во время ее нехватки в зимний период.

В Пакистане потребности в электроэнергии зимой по сравнению с летним периодом снижаются почти в три раза, и существуют возможности по экспорту излишек энергии.

Чиновник добавил, что финансовые потери обеих стран в результате взаимных поставок будут сведены к нулю, если Пакистан зимой будет поставлять в Таджикистан электроэнергию в аналогичном объеме и по той же цене.

А зачем она нам?

Таджикистан с осени прошлого года, после сдачи в эксплуатацию второго энергоблока ТЭЦ «Душанбе-2», практически полностью обеспечивает свои потребности в электроэнергии. В начале осени этого года существовали проблемы с энергоснабжением в сельских местностях, однако это, по словам некоторых таджикских энергетиков, было связано с заполнением Рогунского водохранилища для запуска первого гидроагрегата станции.

Запуск первого агрегата Рогунской ГЭС увеличил электроэнергетическую мощность республики примерно на 100 МВт (страна стала вырабатывать электроэнергию каждый час на 2,4 млн киловатт больше).

Ожидается, что весной наступающего года будет сдан в эксплуатацию второй агрегат Рогуна, мощность которого, как и первого, первоначально составит 100 МВт.

С вводом же в эксплуатацию новых мощностей республика в ближайшие годы сможет себе позволить экспортировать энергию даже зимой.

CASA-1000

Проект CASA-1000 предполагает поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.

Ожидается, что 70% электроэнергии, которая поступит по ней в Афганистан и Пакистан, будет из Таджикистана, 30% - из Кыргызстана.

Официальный запуск строительства инфраструктуры CASA-1000 был объявлен еще в мае 2016 года, однако непосредственные работы из-за задержки с отбором подрядчиков затягиваются.

Общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд. Средства для строительства инфраструктуры на территории Таджикистана, по последним данным «Барки точик», составят $351 млн.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты - Всемирный банк (ВБ), Европейский банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.

В частности, на реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн., ИБР- $70 млн., ЕБРР $110 млн.

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