Нижняя палата парламента сегодня приняла поправки в Уголовный кодекс страны, которые ужесточили наказание в отношении врачей за ненадлежащее исполнение ими своих профессиональных обязанностей.
Выступая перед депутатами, министр здравоохранения и соцзащиты населения республики Насим Олимзода сообщил, что, согласно принятым поправкам в статью 129 УК Таджикистана (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником), наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей со стороны медработников будет ужесточено.
«За небрежное или недобросовестное отношение к пациентам, которое повлекло причинение вреда здоровью пациента, врачи могут быть лишены свободы на срок до восьми лет», - отметил министр.
Сейчас за это им грозит срок был до пяти лет.
Кроме того, по словам министра, медицинские работники, сотрудники парикмахерских, салонов красоты впредь за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, могут быть лишены свободы сроком до 10 лет (до 5 лет сейчас).
Также впредь в Таджикистане за незаконное занятие частной медицинской и частной фармацевтической деятельностью будут лишать свободы сроком до 12 лет. Сейчас этот срок составляет до 8 лет лишения свободы, напомнил Насим Олимзода.
В понедельник министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Насим Олимзода, выступая перед сотрудниками Национального центра здоровья республики, заявил, что по законам страны, оказание первичной медицинской помощи со стороны всех медицинских учреждений должно быть бесплатным.
Он посетовал, что население страны недовольно и жалуется на уровень оказания бесплатной медицинской помощи со стороны медицинских учреждений, особенно в ночное время суток. Глава Минздрава тогда отметил, что этот вопрос сейчас находится в центре внимания правительства Таджикистана.
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ьктшг1 час назад
А устанавливать признаки халатности будут высококвалифицированные следователи. Теперь надо взяться за учителей, таксистов и журналистов. Придумать им статью сразу на 12 лет. Тюрьмам хочется иметь больше интеллигентных зеков с высшим образованием.
Как утверждают мусора, если вы не сидите, то это не ваша заслуга, а наш недочёт в работе.
Sino2 часа назад
1. Пусть сначала поднимут нормально зарплату. Ибо врач учится 10-12 лет, трудится и не должен получать мизерную зарплату. 2.Из-за притеснений, наши врачи массово уезжают в россию, там востребованы квалифицированные кадры и там дают им хоршие условия. 3. Доживут до того, что медицина будет вообще в упадке и все будем лечиться в соседних странах.