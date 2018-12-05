Большинство россиян считают Казахстан и Беларусь наиболее стабильными и успешными странами СНГ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Респондентам предложили выбрать из списка стран СНГ не более трех вариантов ответа на вопрос о том, какие из государств они считают наиболее стабильными и успешными, какую из стран СНГ они хотели бы видеть партнером России, где лучше всего обеспечены права русскоязычного населения, кто из лидеров стран вызывает наибольшее доверие, сообщает МИР.

Так, Беларусь назвали 68 процентов опрошенных, Казахстан - 52 процента. Третье место в рейтинге занял Азербайджан - 16 процентов (14% в 2017 году).

На четвертом месте - Армения, которая потеряла два пункта в рейтинге и набрала 14% (16% в 2017 г.), далее идет Грузия – 12%, Узбекистан – 10%, Туркменистан – 8%.

Кыргызстан и Таджикистан расположились на одном уровне – 5%, Молдавия – 4%, Украина – 2%.

Россияне также высказались о своем уровне доверия к лидерам пространства СНГ.

По данным опроса, большинство россиян отдали свои симпатии лидерам Беларуси и Казахстана. Александру Лукашенко высказали доверие 62% опрошенных, Нурсултану Назарбаеву – 56%. 12% россиян высказали доверие президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, 8% – президенту Молдавии Игорю Додону.

Опрос ВЦИОМ, как отмечается, был проведен 8 ноября методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов.

Исследование проводится с 2010 года, и опрос этого года подтвердил, что на протяжении 8 лет лидерами в восприятии россиян являются Беларусь и Казахстан.

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