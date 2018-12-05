Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане продолжает акцию, посвященную 70-летию принятия Всемирной декларации прав человека и Международному дню защиты прав человека.
Ежедневно до 15 декабря на сайте notorturetj.оrg размещается одна из статей Всеобщей декларации прав человека с двумя комментариями к ней – государственного служащего и правозащитника.
Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане проводит указанное мероприятие при финансовой поддержке Института Открытое Общество-Фонд Содействия в Таджикистане, Управления Верховного Комиссара по правам человека, Программы развития ООН, «Зигрид Раузинг Фонд и представительства ЕС в РТ.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Тёмные окна душанбинских новостроек
В Таджикистане заблокировали новостные сайты. В очередной раз
Коррупция в здравоохранении вызвала беспокойство Генеральной прокуратуры Таджикистана
Саммит ОДКБ в Санкт-Петербурге отложен из-за споров о генсеке
Таджикским врачам ужесточили наказание за халатное отношение к пациентам
Россияне высказались о своем отношении к Таджикистану
В России осуждены убийцы 17-летнего гражданина Таджикистана
Раджаббой Ахмадзода доволен ценами на главном худжандском рынке "Панчшанбе"
Узбекистан запускает автобусные рейсы в Ферганскую долину через Таджикистан
Пушкин и Ломоносов. Россияне дали аэропортам имена выдающихся деятелей
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста