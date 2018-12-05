Санкт-Петербургский городской суд осудил двоих жителей города на 15 и 7 лет лишения свободы соответственно за жестокое убийство несовершеннолетнего гражданина Таджикистана в 2016 году, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

В сообщении отмечается, что судом установлено, что подсудимые в августе 2016 года по предварительному сговору на почве личных неприязненных отношений напали на улице Ленской на несовершеннолетнего потерпевшего и нанесли ему многочисленные удары деревянной битой, ножом «Кукри» и охотничьим кинжалом. В результате потерпевший скончался в СПб ГБУЗ «Александровская больница».

Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пункта «ж» части 2 105 статьи УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«Суд назначил наказание одному из них в виде 15 лет лишения свободы с 1 годом ограничения свободы и дополнительными ограничениями с отбыванием наказания в колонии строгого режима, второму подсудимому – в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима»,- сообщает пресс-служба.

Парень просто пошел в магазин

Инцидент произошел в ночь на среду, 3 августа, в Красногвардейском районе города на Неве. Избитого таджика обнаружили у круглосуточного магазина на Ленской улице случайные прохожие.

Погибший жил неподалеку от торговой точки - на проспекте Косыгина. Около полуночи он отправился в магазин. У молодого человека возник конфликт с группой подростков. В ходе стычки он получил множественные ножевые ранения спины. Вдобавок к тому, у него были фактически отрублены фаланги на двух пальцах рук. Жертву успели доставить до больницы, но юноша скончался, несмотря на усилия медиков.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны три местных жителя в возрасте от 16 до 18 лет, а также 15-летняя девочка. У молодых людей были изъяты бейсбольные биты, ножи и мачете.

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