09:22, сегодня Автор: Бахром Файзуллаев, специально для Asia-Plus

Глава Согда Раджаббой Ахмадзода, посетив центральный областной рынок "Панчшанбе", выразил удовлетворение ценами на продукты первой необходимости.

Так, глава области узнал в ходе посещения, что килограмм говядины на рынке стоит 38 сомони, помидоры - 7 сомони, огурцы - 8 сомони, рис - 6 сомони, морковь - 1,3-1,8 сомони, лук - 70 дирам, а виноград - 6 сомони за килограмм.

Он порекомендовал торговцам в канун нового года относительно снизить цены.

"Создайте хорошее настроение жителям, снизив в канун нового года цены", - посоветовал торговцам глава области.

фото пресс-службы председателя Согдийской области

"Рынок – это зеркало города, и поэтому "Панчшанбе" всегда должен быть ухоженным и благоустроенным", - отметил Ахмадзода, ознакомившись с торговыми рядами.

Рынок "Панчшанбе" является крупнейшим рынком в регионе, на нем официально работают 1280 предпринимателей. Кроме этого, ежедневно здесь временно торгует большое количество торговцев.

Рынок считается самым посещаемым местом туристов, и многие иностранцы начинают свое знакомство с древним Худжандом именно отсюда.

фото пресс-службы председателя Согдийской области

Раджаббой Ахмадзода также посетил стройплощадку канатной дороги, которая строится в Худжанде.

Протяженность канатной дороги, которая будет построена на средства отечественных предпринимателей, составит 1050 метров. По фуникулеру будут курсировать 47 кабин вместимостью 4 человека, в том числе 7 кабин VIP-обслуживания. Единовременно канатная дорога будет обслуживать 160 человек. В ходе строительства будут установлены 9 опорных колонн и две остановки.

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