В названиях московских аэропортов Шереметьево и Домодедово появятся имена Александра Пушкина и Михаила Ломоносова, а вот варианты для Внуково и петербургского Пулково подберут позднее.

Окончательное решение о присвоении того или иного имени аэропорту примет Путин по представлению правительства, сообщает газета Известия.

Общественная палата России подвела итоги конкурса «Великие имена России» по присвоению аэропортам РФ имен великих людей. Он был проведен с 11 октября по 30 ноября: жители РФ голосовали за один из нескольких отобранных ранее вариантов.

В результате в названиях московских аэропортов Шереметьево и Домодедово появятся дополнения — «имени Александра Пушкина» и «имени Михаила Ломоносова», аэропорт в Самаре будет связан с Сергеем Королевым, в Симферополе увековечат Ивана Айвазовского, а в Новосибирске терминал получит имя Александра Покрышкина.

В Домодедово считают символичным, что в ходе голосования для аэропорта выбрали Михаила Ломоносова с учетом совместных образовательных проектов с Московским госуниверситетом.

В Шереметьево же пообещали отобразить новое наименование на специальных почетных досках на зданиях терминалов и заверили, что присвоение имени Александра Пушкина «станет ключевым элементом национальной идентичности аэропорта», отмечает Комсомольская правда.

Дополнительные названия предполагалось дать 47 воздушным гаваням. Однако определить победителей удалось не во всех городах: вторые туры голосования пройдут в Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге, а имена для Пензы и столичного аэропорта Внуково будут определены позднее.

Воронеж благодаря организованному голосованию местных жителей отнял у питерского «Пулково» право именоваться аэропортом Петра Великого. В этом есть свой смысл, отмечает издание. Ведь пока Санкт-Петербург был еще только в планах Петра именно в Воронеже он любил подолгу останавливаться и там же заложил основы российского кораблестроения.

Идея называть аэропорты именами известных людей не нова

Подобные примеры есть и в других странах: аэропорт в Париже носит имя основателя французской республики Шарля де Голля, а в Зальцбурге — величайшего австрийского композитора Амадея Моцарта.

В Центральной Азии тоже есть аналогичные примеры: в Казахстане аэропорт Астаны назван в честь президента страны Нурсултана Назарбаева.

Ташкентский аэропорт назван именем первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Международный аэропорт города Ашхабад также носит имя первого туркменского президента Сапармурата Туркменбаши.

В Таджикистане аэропорты пока не называют именами известных людей, однако авиакомпания "Сомон Эйр" называет свои лайнеры именами известных таджиков: "Исмоил Сомони", "Бободжон Гафуров", "Cадриддин Айни", "Ширинхо Шотемур", "Нусратулло Махсум" и "Мирзо Турсунзаде".

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В Таджикистане в настоящее время только три международных аэропорта: в Душанбе, Худжанде и Кулябе.

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