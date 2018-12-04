Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Мирослав Ниязов освобожден от занимаемой должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Таджикистане, сообщает vesti.kg.
Другим своим указом президент КР назначил Джаныша Рустенбекова Чрезвычайным и Полномочным послом Кыргызской Республики в Душанбе.
Ранее Джаныш Рустенбеков возглавлял диппредставительство Кыргызстана в Туркменистане.
Мирослав Ниязов дважды был послом Кыргызстана в Таджикистане: он занимал этот пост в 2001-2005 годах, и с 2014 года по сей день.
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