Молодежная сборная Таджикистана по футзалу (U-20) сегодня проиграла команде Афганистана со счетом 1:4 в матче плей-офф за выход в финальную стадию чемпионата Азии.

Единственный гол в составе сборной Таджикистана забил Рабиджон Рабиев, который отличился на 35-й минуте встречи, сообщает официальный сайт ФФТ.

Теперь у сборной Таджикистана остался последний шанс – если соревнования у себя примет Иран, то тогда наши футзалисты могут претендовать на одно вакантное место в финале.

Дело в том, что Иран стал победителем отборочных соревнований в другой группе.

Отметим, что Узбекистан, вылетевший с турнира, также претендует на проведение чемпионата у себя. Таким образом, будущее сборной Таджикистана на чемпионате Азии остается неопределённым.

Ранее сборная Таджикистана преподнесла сенсацию, обыграв узбекских коллег со счетом 7:2. Победа дала шанс сыграть в плей-офф, но, к сожалению, таджикские футзалисты уступили афганцам по всем статьям.

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