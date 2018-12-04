Вы, наверно, уже знаете, что новым тренером олимпийской сборной Таджикистана по футболу (U-23) стал узбекский специалист Усмон Тошев, который должен подготовить команду к отборочному турниру чемпионата Азии-2020.
Так вот, приступил к работе он буквально вчера. И первая тренировка с командой состоялась в Алмоси, на тренировочную базу ФК "Истиклол", куда мы и поехали знакомиться с Тошевым.
По первому впечатлению, наш 53-летний тренер из Бухары достаточно мягкий и тактичный. Однако это вовсе не означает, что он не настроен на победу. Ведь его тренерский опыт показывает обратное. Если оглянуться назад, то буквально несколько месяцев назад именно Тошев привел афганский клуб «Туфан Херируд» к победе в афганской Премьер-лиге.
А до этого, в этом же году, благодаря его тренерской работе юношеская сборная Узбекистана выиграл турнир ФАЦА.
Так что переживать нам, в принципе, не за что. А познакомиться с ним поближе посредством нашего сюжета все же стоит.
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