ОАО «Банк Эсхата» — один из крупнейших участников рынка банковских услуг Таджикистана, осуществляющий все основные виды банковских операций.
В соответствии c организационной структурой одним из ключевых органов системы внутреннего контроля является отдел внутреннего аудита, отвечающим за соответствие банковской деятельности.
В связи с появлением вакантной должности, Банк Эсхата объявляет конкурс на должность начальника отдела внутреннего аудита.
Основные обязанности, которые возложены на начальника данного отдела, будут следующими:
• организация, контроль и управление деятельностью отдела внутреннего контроля;
• планирование и организация постоянного контроля банка путем регулярных проверок за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников банка на предмет соответствия их действий требованиям законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, регулирующих деятельность Банка;
• выявление недостатков, нарушений и несоответствий в банке, разработка и предоставление рекомендации по их устранению, а также по применению мер дисциплинарного воздействия к нарушителям;
• представление заключения по итогам проверок руководству и соответствующим подразделениям Банка;
• своевременное информирование руководителей Банка обо всех выявленных случаях нарушений сотрудниками законодательства, нормативных актов, внутренних распоряжений и обо всех вновь выявленных рисках.
Кандидат должен соответствовать следующим требованиям. В частности, он должен:
• иметь высшее экономическое образование
• иметь не менее 5-летний опыт работы в направлении аудита или иного проверяющего подразделения в банковской сфере
• быть ответственным, честным, активным, лидером, внимательным к деталям.
• знать международные стандарты аудиторской деятельности;
• знать МСФО (наличие сертификата CAP);
• знать законодательства РТ контролирующие банковскую деятельность;
• знать нормативно-правовых актов НБТ.
• обязательно владеть русским и английским языками
Условия и размер оплаты будут обговариваться с кандидатами индивидуально. Также банком предоставляется оплата переезда и жилья.
Подробнее о вакансии вы можете прочесть на сайте банка www.eskhata.com
Заинтересованные кандидаты могут отправить свое резюме до 10 декабря по адресу город Худжанд, улица Гагарина-135 или по электронной почте job@eskhata.tj.
Дополнительная информация по телефону 44 600-0-600.
Сеть Банка Эсхата формируют 1 операционное управление в здании Головного офиса, 22 филиала и 214 центров банковского обслуживания, по территории республики. Банк предлагает клиентам все основные банковские продукты, принятые в международной финансовой практике. Основными ценностями, которыми руководствуется Банк Эсхата в своей деятельности, являются стабильность, надежность, прозрачность, конфиденциальность и инновационность. Работа в Банке Эсхата дает возможность самореализации, получения новых знаний посредством обучающих программ, карьерного роста, реализации своего потенциала, дружественную атмосферу и комфортные условия труда.
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