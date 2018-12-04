Азиатский банк развития планирует в ближайшие три года оказать Таджикистану безвозмездную финансовую помощь на более чем $340 млн. Об этом сообщил постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава 4 ноября на встрече с журналистами в Душанбе.
Он отметил, что недавно была одобрена индикативная финансовая помощь Таджикистану в рамках операционного бизнес плана на 2019-2021 годы.
В частности, ориентировочно в 2019 году планируется выделить $95 млн, в 2020 году - $125 млн, а в 2021 году - $120 млн.
Данные средства будут направлены на развитие автомобильных дорог и энергетики, частного сектора, образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и муниципальной инфраструктуры.
«Однако, - сказал Прадип Сривастава, - окончательный размер будет зависеть от достижений страны и наличия средств у АБР».
Он подчеркнул, что финансовая помощь Таджикистану предоставляется на грантовой основе, так как, согласно анализу долгового бремени за 2017 год, ситуация в республике была оценена, как имеющая высокий риск возникновения долгового кризиса.
«АБР внимательно следит за экономической ситуацией в стране и будет координировать по данному вопросу с Международным валютным фондом», - сказал постпред банка.
Возврат в 2008 год
АБР перешел на безвозмездную финансовую поддержку Таджикистана в начале этого года после трехлетнего перерыва. До этого в 2015-2017 годах республика получала финансирование от АБР 50/50, то есть 50% - кредиты и 50% - гранты.
Переход на предоставление помощи на грантовой основе в феврале нынешнего года Прадип Сривастава объяснил журналистам тем, что обязательства страны могут привести к тяжелой долговой ситуации.
В результате, на протяжении 2018 годf республика получила более $200 млн, которые были предоставлены исключительно на безвозмездной основе.
Такой вид поддержки АБР практиковал в отношении Таджикистана при аналогичных условиях в 2008-2015 годы.
Тогда тоже связывали временное воздержание банка от выдачи Таджикистану кредитов с большими размерами внешнего долга республики.
Задолженности сократились, но незначительно
Внешний долг Таджикистана к концу прошлого года перевалил за пороговый потолок (40% ВВП), составив $2,9 млрд. Это означает, что долговая устойчивость страны выросла с умеренного до высокого уровня.
Прадип Сривастава отметил, что АБР предоставляет помощь странам с таким уровнем заимствований исключительно безвозмездную помощь, чтобы не усугубить их финансовое положение.
Официальные органы Таджикистана пересмотрели в начале этого года Среднесрочную стратегию управления долгом и ослабили фискальное правило на пороговый потолок долга, увеличив его с 40% ВВП до 60%.
На 1 октября нынешнего года размер внешнего долга Таджикистана составил $2 млрд. 873,8 млн. По сравнению с началом этого года, он уменьшился всего на $5,2 млн.
В структуре внешнего долга около 95% составляют средства, привлеченные для нужд правительства страны.
Размер непосредственного государственного долга, что обеспечивает выполнения услуг правительства, на 1 октября этого года составил $2 млрд. 727,3 млн.
Основным внешним кредитором Таджикистана остается «Эксимбанк Китая», которому республика задолжала свыше $1,2 млрд.
Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют $500 млн.
Также сравнительно большие задолженности имеются перед Всемирным банком ($318 млн.), Азиатским банком развития ($278 млн.), Исламским банком развития ($112 млн.).
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