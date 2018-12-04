Объявлены результаты Центрально-Азиатской независимой премии в области проведения мероприятий и событийного маркетинга «Event Awards Central Аsia».

Проект Tcell «Рекламная кампания для доступного роуминга в Узбекистане» был удостоен Золота в категории «Лучшее онлайн-событие», а совместный проект Tcell и Радио "Азия-Плюс" «Читаем вместе» получил серебро в номинации «Лучший социальный проект».

Event Awards Central Asia – это профессиональная Центрально-Азиатская Независимая Премия, присуждаемая за творческие достижения в области проведения мероприятий и событийного маркетинга. Премия присуждается самым успешным проектам, реализованным в течение последнего года в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

В этом году, за Золото премии соревновались около 60 проектов от крупнейших организаций региона, работающих в сфере событийного маркетинга.

Оценка проектов осуществлялась независимым жюри, сформированным из наиболее уважаемых деятелей event-индустрии, руководителей HR-, PR- и маркетинговых отделов компаний России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Латвии, Словакии и Молдавии, а также представителей профессиональных СМИ и деятелей искусства данных стран.

Tcell привез «Золото» премии в Таджикистан за проект «Рекламная кампания для доступного роуминга в Узбекистане» в категории «Лучшее онлайн-событие».

В феврале 2018 года, для двух соседних стран, делящих общее географическое пространство, культуру и многие традиции – Таджикистана и Узбекистана, состоялось историческое событие. Границы, закрытые для въезда граждан почти 20 лет, были открыты, и визовый режим упрощен. Эту новость народы Таджикистана и Узбекистана восприняли с большим энтузиазмом и радостью.

Компания Tcell отреагировала на образовавшийся поток туристов, и выпустила новый продукт – Доступный роуминг в Узбекистане, снизив цены на Интернет в роуминге в 16 раз. Стартовала рекламная кампания продукта на цифровых каналах – в медиа и социальных сетях, с включением приема Сторителлинг, для обогащения контента эмоциональными историями.

Один из проектов, поддержанных Тcell для продвижения доступного роуминга, был проект «Азия-Плюс» - «Салом, соседи!». Проект рассказывает в коротких и эмоциональных видео-историях о важных моментах жизни людей по обе стороны границы, об истории, традициях и культуре двух родственных стран.

«Наш проект по Роумингу в Узбекистане был простым продуктом, целью которого было показать, что роуминг может быть доступным и люди могут легко использовать его для связи с домом в путешествии по Узбекистану, по которому они так скучали за долгие годы закрытия границ между соседними и родственными странами. Когда мы получили идею проекта от Азии Плюс, который включал глубокие и интересные истории, мы знали, что это именно то, что нужно. Мы обогатили контент продвижения продукта эмоциональными историями, которые показали лучшие аспекты обеих стран. Я уверена, что этот проект – очень эмоциональный, он затронул сердца многих людей, а это – именно то, что мы должны делать как бренд,» - говорит директор департамента маркетинговых коммуникаций Tcell Кети Пирцхалава.

«Серебро» премии в категории «Лучший социальный проект» досталось проекту «Читаем вместе», созданному радиостанцией "Азия-Плюс" при поддержке компании Tcell.

В июне 2018 года "Азия-Плюс" и Tcell навестили более 350 детишек из 4 детских домов и интернатов Душанбе. К малышам, лишенным родительского тепла и внимания, приезжали известные таджикские музыканты, и вместе с ребятами раскрывали сокровищницу сказок, стихов и рассказов.

Проект помог детям понять, что они тоже очень значимы в этом мире. Известные певцы, которых дети видели только на экранах телевизоров, пришли к ним в гости, почитали сказки, провели с ними время, поиграли в игры и вместе спели песни. Основная идея акции – подарить детям не столько подарки на праздники, сколько заботу и человеческую теплоту.

Подробное описание премии EACA – на официальном сайте: https://www.eaca.pro/ и официальной странице премии в Facebook: https://www.facebook.com/EventAwardsCA/

В прошлом году, компания Tcell также была отмечена премией EACA-2017. Сразу три проекта компании попали в список лучших: проект «Digital Camp Tcell» отмечен в категории «Лучшее образовательное мероприятие», проекты «Поздравление с 8 марта» и «Брендированные эмоции для Viber» - лауреаты премии в категории «Лучшее онлайн-событие».

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.