Юношеская сборная Таджикистана по теннису завершила турне по Малайзии пятью бронзовыми медалями, которые были завоеваны в последних соревнованиях в Пенанге.

Среди юношей третьи места завоевали Хушбахт Каримов (до 18 лет), Исамджон Шарифов (до 16 лет), Аминчон Абдуллоев (до 14 лет). У девочек медали у Ёсуман Салимовой (до 10 лет) и Дианы Иванихиной (до 16 лет).

В турнире приняли участие представители более 20 стран Азии. А так как соревнования были открытыми, были приглашены теннисисты из Великобритании, России и Австралии.

Главный тренер сборной Таджикистана по теннису Абдурасул Мухидинов рассказал "АП", что в 2018 году представители республики чаще, чем в предыдущих годах, ездят на международные соревнования. В Душанбе были проведены несколько соревнований международного масштаба.

В продвижении тенниса в Таджикистане вкладывается национальная Федерация по этому виду спорта. Ее руководитель Шохин Саидов лично поддержал теннисистку из Куляба Диану Иванихину, которая успешно выступает на международной арене.

По словам Шохина Саидова, за последние три года теннис в Таджикистане сделал большой шаг к развитию, наши спортсмены за пределами республики начали завоёвывать медали.

В будущем Федерация хочет развивать теннис в регионах, создать необходимую материально-техническую базу для сборных команд.

Отметим, что на прошлой неделе в той же Малайзии 10-летняя Ёсуман Салимова выиграла серебряную медаль, а Диана Иванихина в своей возрастной категории выиграла бронзу.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus