Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане проводит акцию "Мы за права человека", посвященную 70-летию принятия Всемирной декларации прав человека и Международному дню защиты прав человека.

Ежедневно на сайте коалиции notorturetj.оrg публикуется одна из статей Всеобщей декларации прав человека.

Всеобщая декларация прав человека была принята Генассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Это стал первый в истории человечества универсальный международно-правовой акт, в котором закреплены основные права и свободы человека. Данный документ является также и первым в череде универсальных международных актов, регулирующих сферу защиты прав человека. Связующей нитью декларации является дух борьбы с дискриминацией, убеждение, что все люди равны и обладают равными правами.

В течение 15 дней, начиная с 5 декабря, в различных районах Душанбе будут размещены баннеры на таджикском языке с текстом статей Всеобщей декларации прав человека и по два комментария к каждой из них – государственного служащего и правозащитника.

Всеобщая декларация прав человека была составлена в Париже в 1948 году группой представителей разных стран под руководством первой леди США Элеонор Рузвельт.

Декларация была призвана предотвратить повторение вопиющих нарушений прав человека, совершенных во время Второй мировой войны.

Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане проводит указанное мероприятие при финансовой поддержке Института Открытое Общество-Фонд Содействия в Таджикистане, Управления Верховного Комиссара по правам человека, Программы развития ООН, «Зигрид Раузинг Фонд и представительства ЕС в РТ.

Главам же Таможенной службы и Налогового комитета Абдуфаттоху Гоибу и Нусратулло Давлатзода были объявлены выговоры.

Позже, 18 января этого года, решением правительства Абдуфаттох Гоиб был уволен с поста главы таможни с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». До настоящего времени его никуда не назначили.

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