На днях власти официально заявили, что в бунте в худжандской колонии в основном участвовали заключённые, осуждённые за терроризм. Они не только являются авторитетами в зонах, но и вплотную занимаются пропагандой радикально-исламистских идей среди других осуждённых. Эксперты заявляют, что это было ожидаемо.
Бунт стал неожиданностью для властей. Не ожидали такой дерзости от осужденных, и уж точно такого огромного количества среди погибших – 21 осужденный и 2 сотрудника колонии, а потому, возможно, и молчали долго.
Собственно, молчат и сейчас. Небольшие подробности и официальное подтверждение об инциденте прозвучали от главы МИД Сироджиддина Мухриддина в Брюсселе.
Он сообщил, что в бунте участвовали, в основном, осуждённые за терроризм, в том числе, сторонники террористической группировки ИГИЛ.
«Охранники и сотрудники колонии призвали бунтовщиков к диалогу. Но заключённые продолжали сопротивление, несколько человек совершили попытку побега. 12 из убитых заключённых отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ, трое были членами экстремистских групп «Ансоруллах», «Джундуллах» и «Исламского движения Узбекистана», - вот всё, что сказал тогда глава МИД.
Неофициально еще известно, что в отношении семи сотрудников колонии возбуждены уголовные дела за халатность, а руководитель Главного управления исправления уголовных наказаний Иззатулло Шарифзода внезапно ушел на пенсию. Не сам, по решению правительства...
Не в первый раз…
Если бунт, поддерживаемый осужденными экстремистами, стал неожиданностью для властей, то для экспертов он был логичен. Более того, они даже предупреждали власти о том, что в таджикских колониях идет стремительная радикализация осужденных.
В прошлом году в Таджикистане было завершено исследование по радикализации в местах лишения свободы по заказу Совета безопасности Аппарата президента. В исследовании участвовали религиоведы, психологи, криминалисты, сотрудники МВД, Минюста и ГКНБ страны. Его нет в открытом доступе, и вряд ли он будет.
Во время исследования были проинтервьюированы боевики, которые сейчас находятся в местах лишения свободы.
"Реальные боевики с опытом боевых действий, а не те, которых за лайки, репосты, длинные бороды и короткие штаны посадили", - отмечает один из таджикских экспертов. - Еще лет пять назад было видно, что таких не "сломать", а их авторитет среди криминала, и бытовиков в колониях растет, и уже начали формироваться "зелёные» зоны", (колонии, где популярны исламистские идеи, - ред.)".
- Инцидент в худжандской колонии не первый случай, когда участниками, или даже зачинщиками беспорядков становятся граждане, осужденные за экстремизм или терроризм. Началось все в 2015 году с первыми комбатантами (лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооружённых сил одной из сторон международного вооружённого конфликта, - ред.) в тюрьмах, - говорит другой таджикский эксперт.
"Недавно подобная ситуация была в СИЗО №1 (в апреле 2018 года), когда "сирийцы" порезали памирского авторитета. Но тогда всё свели к местничеству, а это был первый звоночек. Потом, летом этого же года, в Вахдате произошли разборки между ворами и "исламистами". Зачинщиков тогда, и там, и там, просто раскидали по разным колониям".
По словам специалистов, в прошлом году за экстремизм и терроризм в Таджикистане, было осуждено около пяти сотен человек.
- Но из них примерно около сотни реально радикализированные, другие люди случайные, по глупости где-то, что-то перепостили, или держали какую-то запрещенную литературу, а может даже по факту невиновные, - говорит эксперт. – Вот эти случайные - тоже большая группа риска. Они считают, что их несправедливо осудили, они обижены на власть, а, следовательно, более восприимчивы к радикальным взглядам, и тут, пожалуйста, в наших местах лишения свободы есть, от кого учиться.
Нужно строить отдельную тюрьму?
Эксперты считают, что пришла пора решать проблему. Чтобы террористы в тюрьмах не вербовали себе новых сторонников, нужно отделять заключенных осужденных за экстремизм и терроризм, от всех других. Для этого необходимо или строить для них тюрьму, или в колониях создавать отдельные блоки. К слову, об этом сейчас думают и в России.
Изолированный тюремный режим позволит минимизировать распространение экстремистской идеологии среди осужденных, и их вербовку в ряды террористических организаций, считают таджикские эксперты.
Фаридун Ходизода, эксперт по вопросам религии, говорит, что пока идет расследование причин бунта в худжандской колонии, трудно комментировать что-либо, но вопросы возникают.
- Например, глава МИД сказал, что 12 из убитых заключённых отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ. Как они могли оказать влияние на 200 остальных заключенных? Значит, оперативная работа поставлена не на должном уровне.
По словам Ходизода, необходимость отдельно содержать заключенных по обвинению в терроризме и экстремизме, может быть есть: "Но такой специализированной тюрьмы, как Гуантанамо на Кубе или «Жаслык» в Узбекистане, у нас пока нет. И пропаганда экстремистских идей, и вербовка людей в их ряды идут не только в тюрьмах, но и повсеместно, поэтому важнее обращать внимание на условия содержания заключенных, и на то, как обращаются с ними".
- Нельзя переступать красную черту, унижать честь и достоинство заключенных, - объясняет он. - Колонии называют исправительными учреждениями, и попавшие туда люди должны выйти оттуда перевоспитанными, а не с радикальными взглядами. Когда такая работа со стороны администрации тюрем не ведется, человек выходит оттуда с душевной травмой, становится неадекватным к окружающим.
Фаридун Ходизода убежден, что следует навести порядок, проводить реформы в исправительно-трудовых колониях страны, искоренить коррупцию в пенитенциарной системе.
Хуршед Кунгуратов, главный психиатр Таджикистана считает, что содержать преступников, осужденных за экстремизм, вместе с другими уголовниками не стоит.
- Дело в том, что когда человек попадает в места заключения, чаще всего, от безысходности он становится более религиозным, обращается к Богу, начинает читать Коран, и если в этот момент ему будут проповедовать радикальные идеи, он может ими заразиться.
Экстремисты, как правило, умеют проводить агитацию, вербование, плюс, они очень хорошие психологи и способны расположить к себе человека. Поэтому, содержать их вместе с другими преступниками опасно.
Он считает, что для такой категории преступников условия должны быть жёстче, например, камерная система.
"В таком случае, они не смогут повлиять на других заключенных, и не смогут создавать свою общину внутри колоний", - уверен главный психиатр Таджикистана.
И ещё
Эксперты в большинстве своем приветствуют назначение нового главы ГУИУН, бывшего первого зампреда ГКНБ Мансурджона Умарова: он знает о проблемах в местах лишения свободы не понаслышке, потому как, по некоторым данным, курировал исследование по радикализации.
Правда, есть и вопрос: экс-глава управления нередко разрешал тем же СМИ посещать колонии, писать о том, что там происходит. Останутся ли они «открытыми» при Умарове?
В ТЕМУ:
По словам экспертов, есть один очень неудобный вопрос для наших правоохранительных структур, который никто не поднимает.
При подавлении бунта в Худжанде использовали спецназ. 21 погибший среди заключенных.
- У нас нет специальных единиц по подавлению бунтов и беспорядков, то есть anti riot troops (дословно - войска против беспорядков, - ред.), а это значит что любые бунты и беспорядки будут подавляться «Альфой», которая натренирована, и обучена под выполнение задач иного плана: они натренированы на силовое подавление бунта, а не на переговоры. Это боевой спецназ, для решения спецзадач военного характера, - говорит таджикский эксперт.
В данном случае, они действовали по своим инструкциям, они вооружены боевым оружием, и обучены физически ликвидировать угрозу в военной ситуации.
Ни слезоточивого газа, ни водометов, ни спецтехники для перекрытия дорог в их арсенале нет, они вообще не обучены их применять.
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Роберт Мугабе6 часов назад
Опять статья из надерганных мыслей и разрозненных фактов. Как я уже говорил тут или Ольге крылья обрезали, а может и не было крыльев, так просто быстро бежала, мы думали летит 😂.
Просто Ольга строит свои выводы на официальной информации, что типа радикалы какие-то таинственные есть, что они типа воинственные. Ага. И прям полезли под пули? Причины и выводы глубже чем этот достаточно не по-тутубалински поверхностный анализ...
тоҷик7 часов назад
Ну вот если даже эксперту который всем известен сразу так резко ответили, то я представляю какую гражданскую позицию и мнение выскажут в отношении простого смертного таджика который хочет жить дружно. Хорошо здесь Альфу бросили против бунтовщиков, а в случае с убийством велосипедистов неужели наши специалт\исты правоохранительных сил не могли справиться с молодыми пацанами и сразу всех на поражении уничтожили. То что нужны спец войска и для военных и отдельно для гражданских конфликтов весьма очевидно. Посмотрите Париж весь в огне, газе, но ведь дело до уничтожения не доходит. Просто постарайтесь нас понять и если кто-то высказал другое мнение это не значит что он враг своего народа и не хочет мира. Может он больше болеет за свою страну и ее будующее когда видит всю эту несправедливость. И еще надо доверять своему народу и в пределах допустимого говорить правду о всем что происходит в нашей стране и я думаю это уже будет шаг к развитию
Шух8 часов назад
На надо никаких тюрем, а то придется их пополнять в скором порядке, как у нас любят, и уверен таких фанатиков будет больше, надо провести реформу привлечения таких фанатов к ответственности, как выше сказано около 80% из них сидят просто за то что распустили бороду или надели короткие брюки, чего можно избежать просто реформой...
Rustik9 часов назад
В Таджикистане из за коррупции, мздаимство и кумовство все превратилось в лохотрон. В тюрмах раньше был порядок и велась воспитательная работа. Сейчас все поставлено на коммерческие рельсы. Плати долю и занимайся чем хочешь! А этим и пользуются все те кто ищут возможность нанести удар в спину правителям. Все давно ясно,что тюрм содержаться за счет заключенных. Начиная от туалетной бумаги и свидания и заканчивая волное поселение за все обдирают заключенных определенную таксу. И все это идет в карман Зорро и его гавриков! И не копейку в бюджет. Даже если построить новые тюрмы, то на этом проблема решиться. Нужно сначала произести реформу в мозгах с самой верхушки и до низу. А сейчас коррупция стало нормой жизни, как на бытовом уровне так и на самом верху,особенно в силовых структурах и других правительственных структурах. Согласно последным исследованиям,Таджикистан достиг хороших успехов среди самых коррумпированных стран мира. Поздравляю! Такими темпами мы скоро будем лидерами среди стран-изгоев. СЛАВА ИЗГОИСТАНУ!
Буб Rustik7 часов назад
Согласен с каждым словом
Svoypacan 9 часов назад
Уважаемый эксперт! Из-за таких слабохарактерных как вы началась Гражданская война и пострадали много невинных людей. В отношении граждан власть никогда Альфу не использовала и не будет, а в отношении ЗАКЛЮЧЕННЫХ БУНТОВЩИКОВ зверски убивших двоих сотрудников колонии и избив остальных, Спец группа единственный вариант. По тому что водомётом и дымовой шашкой бунтовщиков не возьмёшь. Ну а результат будет в назидание другим экстремистам у которых было желание поднять бунт.
Моё личное гражданское мнение!
MANSOUR Svoypacan 8 часов назад
Правильно сказали, всех кто пукнет надо расстрелять, сажать, издеваться и мучать средневековым методом. Но сколько там людей сидят? которые взяли на себя преступление которые они не совершали, только на основание показания, без доказательной базы.