Министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Насим Олимзода, выступая перед сотрудниками Национального центра здоровья республики (Караболо), заявил, что по законам страны оказание первичной медицинской помощи со стороны всех медицинских учреждений страны должно быть бесплатным.

Министр подчеркнул, что проблема оказания бесплатной медицинской помощи населению находится в центре внимания правительства Таджикистана.

«Население страны недовольно состоянием оказания бесплатной медицинской помощи со стороны медицинских учреждений, особенно в ночное время суток», - цитирует министра пресс-центр Минздрава Таджикистана.

Он напомнил, что оказание первичной медицинской помощи населению страны было и остается бесплатным.

Первичная медпомощь по-таджикски

Как разъяснили «АП» в нижней палате парламента страны, постановлением правительства Таджикистана от 2 декабря 2008 года был утвержден «Перечень бесплатных медико-санитарных услуг, оказываемых гражданам Республики Таджикистан учреждениями государственной системы здравоохранения».

Согласно перечню, в числе бесплатных медицинских услуг числятся:

- консультирование и пропаганда укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни,

- вакцинация детей в рамках программы иммунизации, согласно национального календаря иммунизации,

- анонимное консультирование по вопросам вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), инфекций передающихся половым путем,

- наблюдение за состоянием здоровья детей в возрасте до 5 лет,

- периодические профилактические осмотры школьников,

- диспансерное наблюдение за больными, состоящими на учете, за исключением дополнительных лабораторных и инструментальных методов исследования.

Согласно нормам вышеназванного постановления в сфере диагностики бесплатными являются:

- осмотр пациента, базовые лабораторные и диагностические исследования (общий анализ крови по показаниям, анализ крови на малярию, исследование донорской крови на гемотрансмиссивные инфекции, общий анализ мочи по показаниям, микроскопия уретрального и вагинального мазка беременных, анализ мокроты, определение сахара в крови и моче по показаниям).

Бесплатным остается оказание неотложной медицинской помощи, иммобилизация, назначение медикаментозного и иных видов лечения, проведение медицинских инъекций (внутривенных, внутримышечных, подкожных), медико-санитарная помощь призывникам военной службы.

Бесплатно оказывается помощь в стационарах:

- в случаях экстренной стационарной помощи до выведения из состояния, угрожающего жизни

- родовспоможение женщинам, состоявшим на учете и регулярно находившимся под наблюдением соответствующего медицинского учреждения.

Бесплатная стоматологическая помощь охватывает следующие виды:

- профилактические осмотры и мероприятия, имеющие профилактическую направленность детям и беременным два раза в год.

Между тем, согласно нормам статьи 38 часть 3 Кодекса здравоохранения Таджикистана, граждане обеспечиваются неотложной медицинской помощью в ближайшей организации здравоохранения, независимо от формы ее собственности.

В Кодексе подчеркивается, что в случае возникновения необходимости в оказании неотложной медицинской помощи граждане могут обратиться в любую ближайшую медицинскую организацию, в том числе, в частную где им обязаны оказать необходимую помощь.

А вот оказание бесплатной скорой и неотложной медицинской помощи, включая медикаментозное обеспечение, осуществляется для всех категорий населения только при состояниях, угрожающих жизни гражданина, либо окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями беременности и родов.

Существуют также бесплатные медицинские услуги при различных видах заболеваний таких, как туберкулёз, ВИЧ, диабет и др.

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