Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в очередном саммите глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и неформальной встрече лидеров стран СНГ.

На предстоящем в Санкт-Петербурге 6 декабря саммите главы государств СНГ подведут итоги председательства Таджикистана в организации в 2018 году, сообщили «АП» в правительстве Таджикистана.

Кроме того, на неформальном саммите СНГ президенты определят основные направления деятельности Содружества на следующий год.

В свою очередь, на саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы региональной и международной повесток дня, сообщил источник.

Как пишут российские СМИ, ожидается, что президенты ОДКБ на встрече в Петербурге примут окончательное решение по новому генеральному секретарю организации. Об этом ранее журналистам сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Интерфакс.

Ранее Россия предложила Узбекистану войти в наблюдательный совет Парламентской ассамблеи ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана в мае 1992 года после подписания соответствующего документа в Ташкенте. В настоящее время в состав организации входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан дважды приостанавливал членство в ОДКБ – с 1999 по 2006 год, а затем с лета 2012 года по настоящее время.

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