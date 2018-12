Медиа-группа «Азия-Плюс» в рамках проекта по медиаграмотности продолжает конкурс «Разоблачители фейков» и приглашает для участия в нем всех своих читателей.

Очередной участник конкурса – Камоли Сангин прислал нам свою работу, которая посвящена вирусному ролику про маму.

В последнее время в Таджикистане в соцсетях набрал популярность душераздирающий ролик о мальчике, которого американский журналист спрашивает про маму.

Диалог в ролике короткий:

Репортер: У тебя есть мама?

Мальчик: Нет.

Репортер (со смехом): Нее-т ?

Мальчик разрыдался, дальше звучит грустная мелодия.

Ролик явным образом намекает на бездушие американского репортера, которая издевается над мальчиком, у которого нет мамы. Так как мальчик темненький, и, скорее всего, он выходец одной из ближневосточных стран, а сам ролик содержит мусульманскую эмблему. Таким образом, зрителю внушается определенная идея - об отношении американцев (христиан) к мусульманам.

При этом, используется такое сильное чувство, как отношение ребенка и матери. Ведь нет более сильной потери, как потеря матери ребенком, а смех над этим чувством может быть только у очень плохих людей.

То, что этот ролик - фейковый, могут сразу же заметить все, кто хорошо знает английский язык, так как даже в обрезанном варианте ролика вопрос репортера звучит так:

"Ты будешь скучать по маме? ("Are you gonna miss your mom?"), а в титрах переводится как: "У тебя есть мама?".

То, что ролик вырван из контекста и диалог начинается сразу без какого-либо вступления, только усиливает подозрения.

Теперь самое время найти источник, откуда был взят ролик. Поиск в Google по фразе "У тебя есть мама? Нет" выводит нас на несколько таких же видеороликов в Youtube, датированных несколько раз, начиная с 22 января 2016 года и т.д. И везде можно увидеть уже «обработанную» версию.

Как же найти оригинал? Где-то же должен быть англоязычный оригинал. Воспользовавшись несколько раз поиском Google по картинке, наконец-то выходим на англоязычное обсуждение этого ролика.

Сначала находим обсуждение в Twitter от 19 августа 2015 года, пройдя по ссылке: https://twitter.com/FoxNews/status/633977213357039616

где обсуждают эту новость от Fox News, а далее по ссылке переходим и на саму новость:

http://insider.foxnews.com/2015/08/19/video-little-boy-cries-tv-over-la-fox-reporter-courtney-friels-question

И тут все становится ясно. Выясняется, что репортер из Лос-Анджелеса снимала репортаж о первом дне посещения нового детского сада. Четырехлетнего мальчика зовут Andrew Macias, его мама стоит в кадре рядом. Во время интервью журналист спрашивает:

- Восхищен ли ты новым детским садом?

- Да, - отвечает малыш.

- Почему?

- Не знаю (мальчик пожимает плечами).

- Будешь ли ты скучать по маме?

- Нет.

- Нет? – переспрашивает журналист и тут мальчик смотрит на свою маму, его охватывают противоречивые чувства и он начинает плакать. Ну кто из нас не плакал, когда нас вели в детский сад?

Courtney Friel, бывший журналист Fox News и мать двоих детей позже расскажет, что она почувствовала себя ужасно от того, что все так получилось. Кстати, в Америке данный ролик вызвал критику. И 19 миллионов просмотров.

Итак, что мы имеем в результате просмотра этого нашумевшего ролика? У мальчика есть мама!

Кто-то, ну очень нехороший человек, сознательно подделал видеоролик для разжигания ненависти (к американским журналистам, американскому народу и, вообще, христианам) и пропаганды своих взглядов (скорее всего, экстремистских).

Учите английский, будьте критичными к непроверенным новостям и не распространяйте в социальных сетях всякие фейки, не проверив их вначале.

