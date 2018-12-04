Полковнику Гайрату Аслонову, ветерану КГБ СССР и органов безопасности Республики Таджикистан сегодня исполняется 80 лет. Юбиляр более трёх десятилетий своей жизни посвятил служению Отечества. В конце 70-х начале 80-х годов он выполнял особо важные государственные задания в Афганистане. Его заслуги были отмечены боевыми наградами - орденом «Красной звезды» и медалью «За отвагу».

Гайрат Аслонов относится к категории людей, которых англичане называют «self-made man», то есть человек, который всего в жизни добился сам, хотя на его жизненном пути и в профессиональной деятельности было немало трудностей.

…Гайрат Аслонов родился 4 декабря 1938 года в древнем городе Истаравшане. Его детство выпало на суровые военные и послевоенные годы. Он пошел в первый класс через несколько месяцев после победы советского народа над фашистской Германией.

Окончив с отличием восьмилетнюю школу, поступил в педагогическое училище в своем родном городе и в середине 50-х годов приехал в столицу республик – город Сталинабад для поступления в Таджикский государственный университет имени В.И.Ленина.

Гайрата, окончившего с отличием педучилище, приняли без сдачи вступительных экзаменов на историко- филологический факультет, где преподавали будущие корифеи таджикской науки -Ш.Хусейн –заде, Д. Таджиев, Х. Каримов, М.Б. Бабаханов и другие.

Аслонов был не только отличником, но и комсомольским активистом, и спортсменом -легкоатлетом. На республиканских и среднеазиатских соревнованиях выступал за сборную Таджикского государственного университета.

Учеба

Крутой перелом в его жизни произошел на пятом курсе. Как–то начальник отдела кадров ТГУ им. Ленина вызвал его к себе. А там Гайрата ждал сотрудник Комитета государственной безопасности республики Кобилджон Садиев.

Он предложил Гайрату работу в органах безопасности, но попросил не распространяться на эту тему. Вскоре Гайрат Аслонов окончил университет, и по распределению попал в ЦК ЛКСМ Таджикистана.

Летом следующего года молодого специалиста отправили на сборы ГРУ в Подмосковье. Однажды начальник сборов вызвал его к себе и сказал, что он должен срочно вернуться в Душанбе.

Здесь он узнал, что его направляют на учебу в Минскую школу КГБ СССР. После успешной сдачи экзаменов его зачислили в школу.

Забегая немного вперед, хотелось бы отметить, что эту школу закончили тысячи сотрудников КГБ СССР. Более 175 из них стали генералами. Ее выпускниками являются бывший министр обороны России С.Иванов, бывший директор ФСБ Н. Патрушев, бывший министр МВД России Р. Нургалиев, экс-директор Федеральной службы охраны Е. Муров и др.

Из Таджикистана в минской школе в разные годы учились также ряд таджикских чекистов, в том числе будущий генерал- полковник, министр безопасности в 1992-1999 гг. Сайдамир Зухуров.

Летом 1963 года Гайрат с отличием закончил школу. Среди 60 слушателей курсов со всего Советского Союза Гайрата Аслонова признали одним из лучших выпускников.

Несмотря на очевидные успехи молодого специалиста, по прибытию в Душанбе его направили в ГБАО. Прослужив более 5 лет в Хороге и Калаи-Хумбе, он на практике освоил многие премудрости чекисткой работы.

Когда Гайрата Аслонова перевели во второй отдел (контрразведка) республиканского КГБ, он уже был зрелым и опытным оперативным сотрудником, которому можно было доверить проведение серьезных операций.

Поэтому, когда в 1969 году открылась суперсекретные Курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС) в Балашихе, в числе первых слушателей, разумеется, после сдачи вступительных экзаменов Аслонов был зачислен слушателем.

Эти курсы возникли в связи с насущной необходимости иметь подготовленный резерв оперативного состава спецслужб для выполнения специальных задач за рубежом.

В год КУОС готовил 70 человек, которые после окончания возвращались на прежние места службы, но их зачисляли в специальный резерв Первого главного управления (ПГУ- внешняя разведка) КГБ СССР на «особый период».

Начальником этой школы был полковник Г. Бояринов, участник ВОВ, автор ряда теоретических исследований по диверсионно–подрывной деятельности в тылу потенциального врага в современных условиях.

Слушатели проходили специальную физическую, огневую, воздушно-десантную и горную подготовку, специальную тактику, минно-взрывное дело, топографию, изучали опыт партизанской борьбы и т.д.

Аслонов после успешного окончания этих курсов был внесен в список бойцов спецназа, которые в час «Ч» должны были выполнять особые государственные задачи за рубежом.

Как правило, многие сотрудники органов безопасности во всем Советском Союзе даже не догадывались о существовании Балашихинских курсов.

После окончания КУОС Аслонов вернулся, и коллеги зная, что до прихода в органы он был инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ЛКСМ Таджикистана, его избрали заместителем, а спустя какое-то время секретарем партбюро КГБ Таджикской ССР.

Охрана важных персон

До создания 9–го управления в системе КГБ СССР по охране высокопоставленных советских и зарубежных деятелей существовали специальные группы.

Подобная структура функционировала также в КГБ Таджикской ССР и в нее входили Г. Аслонов, А. Ягудин, Б. Глотов и Б. Ижболдин.

Гайрату Аслонову особенно запомнились визиты иранской шахини Фараж Пехлеви, Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и председателя Совета Министров ССР А. Косыгина.

Но обо всем по порядку.

В начале 70-х годов в Таджикистан приехала иранская шахиня - Фараж Пехлеви. Визит начался с конфуза. Дело в том, что на иранском флаге времен Пехлеви был нарисован лев. Но в машине, в которой ехала шахиня из аэропорта на дачи Совета министров, ответственные сотрудники протокола прикрепили флаг таким образом, что лев лежал торчком, вверх ногами.

Как только эскорт заехал на дачи Совмина, иранская сторона выразила резкий протест в этой связи. К счастью, у московских охранников, сопровождавших шахиню, имелся запасной иранский флаг. Они быстро заменили флаг.

В Таджикистане Фарах Пехлеви приняли на высоком уровне. И в день отъезда в знак благодарности она подарила 50 золотых монет представителям принимающей стороны.

Эти монеты были выпущены в честь 2500 -летия образования иранского государства, основателем которого был первый Куруш, более известный как Кир Великий.

Кстати, Куруш первый император в истории человечества, считается основателем Кирополя, то есть современного Истаравшана, где родился Гайрат Аслонов.

Но вернемся к золотым монетам. Оказалось, что среди получивших подарок были ответственные работники ЦК Компартии Таджикистана, Президиума Верховного совета республики, сотрудники ГАИ, телохранители и др.

После отъезда шахини в Иран, начальник отдела контрразведки КГБ Таджикской ССР В.И. Сотов в торжественной обстановке вручил золотые монеты Гайрату Аслонову и его коллегам.

При вручении награды телохранители растерялись, потому что согласно уставу, при получении наград или подарков они должны были вслух и громко произносить «Служу Советскому Союзу». А тут не знали, что сказать. Не будешь же говорить «Служу иранской шахине».

Короче, Аслонов и его коллеги, не проронив ни одного слова, молча, приняли награды.

На следующий день начальник финансового отдела Д.В. Паксеваткин позвонил ему и посоветовал сдать монету в кассу во избежание неприятных последствий.

Но в ответ Аслонов пошутил и сказал, что золотую монету отдал жене, потому что она хочет вставить себе золотые зубы.

На самом деле, он только показал ей подарок шахини, но о золотых зубах речи не было.

Поразмыслив недолго, он сдал золотую монету.

И действительно, через несколько дней разразился громкий скандал на заседании бюро в ЦК Компартии Таджикской ССР. Партийные идеологи заявили, что золотые монеты, подаренные шахиней, отчеканены на крови иранского народа, а советские работники, в том числе сотрудники госбезопасности, потеряв политическую бдительность, получили их.

Это было серьезное политическое обвинение, поэтому председатель КГБ республики В.Т. Шевченко, присутствовавший на этом заседании, разъяренным пришел в контору, вызвал всю группу к себе, и отдельно отчитал их.

Последним был Аслонов, поэтому, когда очередь дошла до него, сказал, что золотую монету сдал в кассу.

Председатель КГБ Д.С. Шевченко, не ожидавший такого ответа, на миг запнулся, и потом проронил:

-Хорошо, что хоть один сознательный чекист нашелся.

Вскоре все вернули золотые монеты.

Особо памятным был визит Брежнева. Предполагалось, что в ходе этого визита он выступит на открытие первого агрегата Нурекской гидроэлектростанции.

Для Таджикистана это было событие, огромной исторической важности. Тем не менее, мероприятие прошло без особой помпезности на республиканском уровне.

Планировали так, что Брежнев будет выступать со строящейся плотины, но когда он стал говорить, микрофон не заработал. Снизу работники ГЭС стали громко кричать:

- Леонид Ильич, не слышно, Леонид Ильич не слышно.

Вдруг Брежнев говорит: - Если не слышно, я спущусь к вам.

И он спустился.

В ходе общения Брежнева со строителями гидроэлектростанции, рабочие попросили решить проблему выплаты районного коэффициента и установку телевизионных передатчиков.

Вскоре просьбы были удовлетворены.

На дачах Совмина, где остановился Брежнев со своей свитой, был организован обед, более похожий на сабантуй, чем на официальный банкет.

Гости, в том числе сам Леонид Ильич, пили спиртное в больших количествах.

В отличие от Брежнева, председатель Совета Министров СССР А. Косыгин вел себя очень скромно. Он тоже как – то посетил Таджикистан и остановился на Совминовских дачах.

А. Косыгин прилетел в Душанбе из Вьетнама. Он ждал вестей, чтобы начать советско -китайские переговоры после инцидента на Даманском полуострове, но китайцы не торопились.

В Душанбе все удивились, когда узнали, что Косыгин запретил накрывать столы в честь его приезда. Это был обычный обед, так как заранее не знали, что прилетит такой высокий гость, без спиртных напитков.

В таджикской столице советский премьер пробыл совсем немного, всего несколько часов, так как поступила информация, что китайцы согласны начать переговоры.

А. Косыгиным срочно вылетел в Пекин, но перед отъездом поручил ответственным работникам отправить счет в Москву, чтобы оттуда перечислили деньги за обед.

В Афганистане

В 1971 году в возрасте 33 лет Гайрат Аслонович стал начальником Шаартузского районного отдела, самого крупного района Таджикской ССР. Таким образом, он стал самим молодым начальником в то время.

Четыре года спустя, когда Гайрат Аслонов работал в Шаартузе, как-то позвонил председатель КГБ республики Шевченко, и приказал явиться к нему в Душанбе.

Шевченко сказал, что в ближайшее время переедет в Казахстан на аналогичную должность, но со своим преемником Первенцевым договорился о назначении Аслонова на должности заместителя начальника второго отдела (контрразведки).

Он также признался, что есть вакансия и на должности начальника отделения разведки. Аслонов сразу ухватился за эту идею, и сказал, что ему бы хотелось работать в разведке, по своей профессии.

Вскоре его утвердили и в марте 1976 года Гайрата Аслоновича перевели в центральный аппарат на указанную должность.

Гайрат Аслонович более 10 лет прослужил в центральном аппарате в разведке и контрразведке. Как вспоминает полковник Д. Захидов, для Аслонова, как начальника было важно, как жили его подчиненные, как был устроен их быт, и в чем они нуждались.

В те годы военные люди остро нуждались в жилплощади, особенно молодые оперативники.

- Благодаря его стараниям в нашем отделе квартирный вопрос почти не стоял, - подчеркивает в своих воспоминаниях полковник Захидов.

Через полтора года майор Аслонов получил новое назначение в Управление КГБ во вновь образованной Курган-тюбинской области.

Однажды, в середине октября 1979 года его неожиданно вызвали в Москву. В ПГУ КГБ СССР ему сказали, что завтра он должен вылететь в Афганистан, где ему предстоит выполнить задание государственной важности.

По прибытии в Кабул майора Аслонова назначили переводчиком, телохранителем и неформальным советником генерал-лейтенанта Иванова Бориса Семеновича, руководителя опергруппы КГБ СССР в Афганистане.

Генерала Иванова охраняли еще 2 офицера, водитель Мазуров тоже был выпускником КУОС.

Иванов прибыл в Кабул весной 1979 года, когда само существование левого правительства под руководством Нурмухаммада Тараки оказался на волоске.

Население, которое всегда с симпатией относилось к Советскому Союзу, стало проявлять открытую недоброжелательность к гражданам северной державы, которое поддерживало новую власть в Афганистане.

С другой стороны, межфракционная борьба между «Хальк»-ом» и «Парчам»-ом расколола правящую партию- НДПА.

Вскоре Тараки и Амин лидеры «Халька» фактически разгромили фракцию своих противников - «Парчам», многих его членов посадили в тюрьмы, некоторых без суда и следствия расстреляли.

Но к осени 1979 года возникли серьезные разногласия между двумя лидерами фракции «Хальк» -президентом Тараки и его учеником –амбициозным премьер-министром Хафизулло Амином.

Разногласия закончились тем, что в середине сентября 1979 года, после неудавшегося покушения, раненый Амин с помощью верных ему военных изолировал президента Тараки, которого вскоре тайно по его приказу убили.

Убийство президента Тараки, которого всего несколько дней назад принимал руководитель советского государства, Брежнев, в Кремле сочли кощунством и решили ликвидировать диктатора Амина.

Свежеиспеченный афганский диктатор самым жестоким образом расправился со сторонниками своего учителя – Тараки. В эти дни один из военных вождей революции, министр обороны Абдуль Кадыр пропал без вести.

Вот уже на протяжении многих лет из одной книги в другую книгу, из одной статьи в другую перекочевывает информация о том, что однажды сотрудники КГБ случайно узнали, что бывший министр обороны генерал Афганистана Абдул- Кадыр, военный вождь двух переворотов (1973 и 1979 гг.) содержится в кабульской тюрьме Пули Чархи.

По этой причине указанная тюрьма была внесена в список объектов, которые должны были захватить в первую очередь после начала операции по свержению Амина.

Но никто нигде не упоминает фамилию человека, который добыл эту важную для советских спецслужб информацию. Все ссылаются на безымянного сотрудника КГБ. Наверное, просто потому, что не знают.

А им был майор Аслонов.

Дело было так. Генерал Иванов часто навещал руководителя службы безопасности Демократической республики Афганистан Асадулло Амина. На одной из встреч, когда они уединились, чтобы обсудить какие–то важные вопросы, между телохранителями завязалась непринужденная беседа и майор Аслонов поинтересовался судьбой бесследно пропавшего Абдул Кадыра.

Один из телохранителей рассказал, что на днях посетил Пули Чархи, и там, в застенках увидел бывшего министра обороны, которого раньше охранял.

Полученная информация была доложена лично генералу Иванову после его встречи с Асадулло Амином.

А 25 декабря началась операция по вводу советских войск в Афганистан.

В последующем большинство исследователей и высокопоставленных лиц, представлявших в то время разные советские структуры в Афганистане, стали утверждать, что именно генерал Иванов убедил Андропова согласиться на переброску войск через речку в Афганистан.

Критики генерала Иванова утверждают, что в начале декабря 1979 года шеф КГБ Ю. Андропов используя данные, поступившие от генерала Иванова, которому очень доверял, направил записку Брежневу в котором сообщалось, что в Афганистане ситуация резко ухудшается, а Амин взял курс на переориентацию на США.

Сам генерал Иванов никогда на эту тему не говорил и не писал.

Но Гайрат Аслонович свидетельствует, что когда однажды телохранители спросили у Бориса Семеновича, разве нельзя обойтись без ввода войск в Афганистан, тот ответил, что лично он против вмешательства Советской Армии, но этого требуют сверху. Он поднял голову к небу, но не сказал, кто именно. То ли имел в виду Политбюро, то ли Андропова.

Для Аслонова это так и осталось тайной.

27 декабря 1979 года, когда спецгруппы КГБ СССР – «Гром» и «Зенит» после жестокой бойни захватили дворец Таджбек и убили Амина, майор Аслонов вместе с генералом Ивановым прибыли туда, и провели осмотр кабинета и библиотеки поверженного диктатора, которого в тот же день советская пропаганда объявила агентом ЦРУ и империализма.

Как утверждал впоследствии Гайрат Аслонович, в Таджбеке не нашли никаких вещественных доказательств, подтверждающих этот миф.

После Нового 1980 года всех участников этой жестокой операции срочно вернули в Советский Союз. Вскоре сотрудников, внесших вклад в разработке и реализации этой операции, наградили государственными орденами и медалями. Среди них был майор Аслонов.

Летом 1980 года по приказу председателя КГБ СССР Андропова образовали новую группу- «Каскад», чтобы отправить в Афганистан. В эту группу включили бывших членов «Зенит-1» и «Зенит -2».

Перед этой группой поставили следующие задачи: оказание помощи в создании органов безопасности на местах, организация агентурно-оперативной работы против бандформирований, организация и проведение специальных мероприятий против наиболее агрессивных противников аф­ганского народного режима и СССР.

Майора Аслонова оставили в Кабуле, где он работал в фильтрационном лагере.

Вторая командировка закончилась через полгода, в начале 1981 года.

У истоков профессиональной школы

В 1988 году полковник Аслонов вышел в отставку. После ухода на пенсию три года был начальником отдела кадров ювелирного завода города. Затем перешел в бизнес и до 1994 года являлся вице – президентом Творческой научно – производственной Ассоциации «Эколог».

Но так как республика была охвачена пламенем гражданской войны, он откликнулся на призыв председателя КНБ республики С. Зухурова и вернулся в строй.

За короткий срок при активном участии старшего инспектора полковника Аслонова были подготовлены ряд нормативно-правовых актов. В то же время с инспекционными поездками выезжал в районы, где было неспокойно или шли боевые действия между правительственными силами и вооруженной оппозицией.

В начале 1995 года узнав, что некоторые коллеги под разными предлогами отказались ехать в Хорог в качестве начальника управления КНБ, полковник Аслонов изъявил желание поехать туда.

В области было неспокойно, полевые командиры не признавали центральное и местное правительство, поэтому приходилось работать с риском для жизни.

Однажды он находился даже на волоске от смерти, когда вооруженные боевики ворвались к нему в кабинет и приставили пистолет к виску.

Весной 1995 года Аслонов и его сотрудники обеспечили охрану высоких гостей, президента Эомали Рахмонова и лидера исмаилитов - принца Ага-хана.

Как отмечает генерал Д. Мамадризобеков, полковник Аслонов, как опытный сотрудник, своим добрым отношением, опытом и профессиональным методами добился стабилизации ситуации в Хороге и в области в целом, поэтому заслуженно пользовался уважением и авторитетом среди населения.

- В эти годы Аслонов трижды участвовал в успешном обеспечении визитов президента и первого визита принца Ага Хана IV на Памир, - отмечает Д. Мамадризобеков.

Когда в 1996 году ситуация более-менее нормализовалась, Гайрат Аслонович вернулся в Душанбе, по решению министра С. Зухурова его перевели на Высшие курсы МБ начальником.

…В юности полковник Аслонов выбрал профессию учителя, но так сложилась судьба, что он стал чекистом. В отличие от него, старший брат Махкам, с которым учились в Ура-тюбинском педагогическом училище и историко –филологическом факультете Таджикского государственного университета (Махкам на год раньше Гайрата закончил указанные учебные заведения), всю свою сознательную жизнь посвятил научно –педагогической деятельности, защитил кандидатскую диссертацию по философии.

Вскоре по предложению Гайрата Аслоновича 6-месяные курсы были преобразованы в 2 –годичные со знанием иностранных языков.

За короткое время новый начальник сформировал действенный коллектив из гражданских преподавателей и опытных сотрудников органов безопасности. При этом, он учитывал педагогические способности будущих преподавателей.

А в 1999 году полковник Аслонов предложил министру МБ С. Зухурову преобразовать Высшие курсы в Высшую школу. Предложение получило поддержку правительства республики и Министерства образования.

Была подготовлена вся необходимая документация. Вскоре школа приступила к своей деятельности. Первым начальником Высшей школы стал полковник Гайрат Аслонович Аслонов.

На пенсию он вышел в начале нулевых.

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