Хорватский футболист Лука Модрич получил приз «Золотой мяч». Церемония награждения полузащитника испанского «Реала» и сборной Хорватии состоялась в Париже в понедельник, 3 декабря.
«Золотой мяч» – приз журнала France Football, которым награждают лучшего футболиста мира по версии журналистов из разных стран.
С 2007 года и Месси и Роналду эту награду вручали по пять раз каждому.
Модрич, по данным опроса, заработал 753 очка. Его ближайший соперник – форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду – набрал 476 очков. В тройку списка вошел также игрок «Атлетико» Антуан Гризманн с 414 очками, сообщают Аргументы и Факты.
Лука Модрич в сезоне-2017/18 в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов. Он внес ощутимый вклад в выступление Хорватии на чемпионате мира в России: вместе со сборной Хорватии дошел до финала, где в итоге проиграл сборной Франции.
Результаты голосования номинации Золотой мяч 2018
Лука Модрич (Хорватия) – 29,05%
Криштиану Роналду (Португалия) – 19,08%
Мохаммед Салах (Египет) – 11,23%
Килиан Мбаппе (Франция) – 10,52%
Лионель Месси (Аргентина) – 9,81%
Антуан Гризманн (Франция) – 6,69%
Эден Азар (Бельгия) – 5,65%
Кевин де Брёйне (Бельгия) – 3,54%
Рафаэль Варан (Франция) – 3,45%
Харри Кейн (Англия) – 0,98%.
Как голосовал Криштиану Роналду:
Рафаэль Варан;
Лука Модрич;
Антуан Гризманн.
Как голосовал Лионель Месси:
Лука Модрич;
Килиан Мбаппе;
Криштиану Роналду.
Впервые в истории Месси проголосовал за своего главного конкурента и вообще за игрока мадридского «Реала».
Символическая сборная мира 2018
Вратарь:
Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед, Испания)
Защитники:
Дани Алвес (ПСЖ, Бразилия),
Серхио Рамос (Реал Мадрид, Испания),
Рафаэль Варан (Реал Мадрид, Франция),
Марсело (Реал Мадрид, Бразилия).
Полузащитники:
Лука Модрич (Реал Мадрид, Хорватия),
Н’Голо Канте (Челси, Франция),
Эден Азар (Челси, Бельгия).
Форварды:
Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция),
Лионель Месси (Барселона, Аргентина),
Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия).
"Золотой мяч" вручается с 1956 года. Первым его обладателем стал англичанин Стэнли Мэтьюз ("Блэкпул"). До 1995 года награду мог получить только европеец, впоследствии данное правило было отменено, и в тот же год "Золотой мяч" выиграл либериец Джордж Веа ("ПСЖ"/"Милан"). С 2010 по 2015 год France Football вручал приз совместно с ФИФА, и его обладателя выбирали не только журналисты, но и главные тренеры и капитаны всех сборных ФИФА.
С 2016 года приз снова вручается на основании журналистского голосования.
За всю историю "Золотого мяча" приз трижды выигрывали футболисты сборной СССР: Лев Яшин (1963), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).
Голосующие выбирают трёх лучших, по их мнению, футболистов года и начисляют им определённое количество баллов: за первое место даётся пять баллов, за второе — три и за третье — один балл. После подсчёта голосов определяется тройка финалистов.
«Золотой мяч» часто критикуют за необъективность. Так, вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон говорит, что вся процедура отбора претендентов и голосования очень непрозрачна, а каких-либо чётких критериев присуждения награды не существует вовсе. Поэтому «мячи», по мнению Буффона, получают не те, кто достиг выдающихся достижений в футболе, а те, «кто был на слуху».