Хорватский футболист Лука Модрич получил приз «Золотой мяч». Церемония награждения полузащитника испанского «Реала» и сборной Хорватии состоялась в Париже в понедельник, 3 декабря.

«Золотой мяч» – приз журнала France Football, которым награждают лучшего футболиста мира по версии журналистов из разных стран.

С 2007 года и Месси и Роналду эту награду вручали по пять раз каждому.

Модрич, по данным опроса, заработал 753 очка. Его ближайший соперник – форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду – набрал 476 очков. В тройку списка вошел также игрок «Атлетико» Антуан Гризманн с 414 очками, сообщают Аргументы и Факты.

Лука Модрич в сезоне-2017/18 в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов. Он внес ощутимый вклад в выступление Хорватии на чемпионате мира в России: вместе со сборной Хорватии дошел до финала, где в итоге проиграл сборной Франции.

Результаты голосования номинации Золотой мяч 2018

Лука Модрич (Хорватия) – 29,05%

Криштиану Роналду (Португалия) – 19,08%

Мохаммед Салах (Египет) – 11,23%

Килиан Мбаппе (Франция) – 10,52%

Лионель Месси (Аргентина) – 9,81%

Антуан Гризманн (Франция) – 6,69%

Эден Азар (Бельгия) – 5,65%

Кевин де Брёйне (Бельгия) – 3,54%

Рафаэль Варан (Франция) – 3,45%

Харри Кейн (Англия) – 0,98%.

Как голосовал Криштиану Роналду:

Рафаэль Варан;

Лука Модрич;

Антуан Гризманн.

Как голосовал Лионель Месси:

Лука Модрич;

Килиан Мбаппе;

Криштиану Роналду.

Впервые в истории Месси проголосовал за своего главного конкурента и вообще за игрока мадридского «Реала».

Символическая сборная мира 2018

Вратарь:

Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед, Испания)

Защитники:

Дани Алвес (ПСЖ, Бразилия),

Серхио Рамос (Реал Мадрид, Испания),

Рафаэль Варан (Реал Мадрид, Франция),

Марсело (Реал Мадрид, Бразилия).

Полузащитники:

Лука Модрич (Реал Мадрид, Хорватия),

Н’Голо Канте (Челси, Франция),

Эден Азар (Челси, Бельгия).

Форварды:

Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция),

Лионель Месси (Барселона, Аргентина),

Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия).

"Золотой мяч" вручается с 1956 года. Первым его обладателем стал англичанин Стэнли Мэтьюз ("Блэкпул"). До 1995 года награду мог получить только европеец, впоследствии данное правило было отменено, и в тот же год "Золотой мяч" выиграл либериец Джордж Веа ("ПСЖ"/"Милан"). С 2010 по 2015 год France Football вручал приз совместно с ФИФА, и его обладателя выбирали не только журналисты, но и главные тренеры и капитаны всех сборных ФИФА.

С 2016 года приз снова вручается на основании журналистского голосования.

За всю историю "Золотого мяча" приз трижды выигрывали футболисты сборной СССР: Лев Яшин (1963), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

Голосующие выбирают трёх лучших, по их мнению, футболистов года и начисляют им определённое количество баллов: за первое место даётся пять баллов, за второе — три и за третье — один балл. После подсчёта голосов определяется тройка финалистов.

«Золотой мяч» часто критикуют за необъективность. Так, вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон говорит, что вся процедура отбора претендентов и голосования очень непрозрачна, а каких-либо чётких критериев присуждения награды не существует вовсе. Поэтому «мячи», по мнению Буффона, получают не те, кто достиг выдающихся достижений в футболе, а те, «кто был на слуху».