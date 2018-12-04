Мэрия Душанбе приняла решение сократить число маршрутных такси в городе для устранения создаваемых на столичных дорогах автомобильных пробок, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Начиная с 3 декабря, на маршруте №11 (средняя общеобразовательная школа №61 – рынок «Балх») количество маршруток уменьшено, а пассажиров в данном направлении начали обслуживать автобусы.

Сокращено число маршруток и на маршруте №10 (Таджикский институт физической культуры – махалля «Пахтакор». Мэрия пустила по маршруту автобусы.

На маршруте №2 (Восточный пассажирский терминал-Южный пассажирский терминал) вместо 20 маршруток начали курсировать 26 автобусов.

Одновременно уменьшено количество маршруток №33, курсирующих от улицы Фучика через проспект Н. Карабаева до Южного пассажирского терминала.

Однако автобусов по этому маршруту мэрия не пустила.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus