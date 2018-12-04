В головном офисе ЗАО МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в городе Худжанде состоялся брифинг для представителей ведущих СМИ Согдийской области, на котором новый генеральный директор организации Александр Ерёмин изложил официальную позицию «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» по ряду ключевых вопросов.

Брифинг открыл первый заместитель генерального директора МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» Баходур Акбаров. Он отметил, что «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», являясь одной из ведущих микрофинансовых организаций, продолжает успешно работать на финансовом рынке Таджикистана уже около 20 лет.

Организация развивается, как универсальный финансовый институт, фокусируясь на розничном обслуживании и кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, подчеркнул он.

На сегодня разветвленная филиальная сеть компании включает 27 филиалов и 92 центров банковского обслуживания почти во всех городах и районах страны. Количество клиентов, постоянно пользующихся разными финансовыми продуктами и услугами организации, уже достигло 200 тысяч человек, которых обслуживают 1500 сотрудников - специалистов банковской сферы по всей республике.

«В настоящее время руководство микрокредитной депозитной организации готовит к представлению акционерам и Наблюдательному совету отчет о деятельности организации за минувший год, а также стратегию развития на 2019 год, о которых вас проинформирует наш новый гендиректор Александр Ерёмин», - отметил он.

Новый гендиректор «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» рассказал, как пришел в МДО

- Кадровые изменения в организации произошли в рамках внедрения наилучших практик, которые используются в мировой корпоративной культуре для того, чтобы у организации потенциально были максимальные возможности для роста. Наблюдательный совет организации достаточно давно обсуждал такие идеи, и обдумывал, каким образом и на каком этапе нужно привносить мировую практику в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», - заявил Александр Еремин, генеральный директор ЗАО МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

По его словам, 19 ноября состоялось заседание наблюдательного совета, на котором было принято несколько решений, которые на первый взгляд могут показаться слишком кардинальными, но которые на самом деле являются достаточно планомерными и нужными для развития организации.

"Мне предложили должность генерального директора. Я имел честь работать в вашей прекрасной стране, в прошлом году в Душанбе, занимался проектом реструктуризации двух крупнейших банков Таджикистана. Это был проект под эгидой ЕБРР, контрагентом которого со стороны Таджикистана был Национальный банк, поэтому у меня сложились достаточно плотные и хорошие взаимоотношения с вашим регулятором. Мы более полугода занимались этим проектом и поэтому какое-то представление о стране, о том, как устроен бизнес и как он развивается, я уже имел", - заявил Ерёмин.

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"Вторая часть моего прихода в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» связана с тем, что мне удалось получить за мою профессиональную деятельность большой опыт работы в различных странах, таких как Россия, Украина, Болгария, Словакия, Молдова и Азербайджан. Поэтому при принятии решения, я думаю, что Наблюдательный совет руководствовался тем, что частичка международного банковского опыта была бы полезной для организации и это было бы важно для того, чтобы организация получила некую дополнительную возможность для своего развития", - отметил он.

Ранее Наблюдательным советом бы принято еще одно ключевое решение о назначении председателя высшего органа управления организации - наблюдательного совета, которым стала независимый член совета Алёна Стратан.

Назначение независимого члена, не обремененного интересами одного из акционеров, председателем Наблюдательного совета преследовало цель, чтобы она могла консолидировать все данные и объективно представлять их всему совету для принятия решений.

Эта практика применяется в 90% компаний мирового уровня, и было решено привнести ее и сюда. Алена Стратан - человек с колоссальным банковским опытом, работала в многих крупных компаниях на руководящих должностях, была директором риск-менеджмента в банке ВТБ Армения, работала в Национальном банке Республики Молдова. У нее много научных трудов и публикаций на тему банковского законодательства.

Стратегия «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» остается неизменной

- Если рассматривать произошедшие изменения с точки зрения того, что они значат для организации, то они ни в коей мере не связаны с тем, что данные изменения меняют каким-то образом курс нашей организации, - подчеркнул Андрей Еремин.

Он отметил, что акционеры очень довольны тем, как «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» развивается.

"Мы не собираемся менять стратегию развития нашей команды и организации. То есть все ориентиры, которые были заложены в этой организации изначально, с первых дней ее развития для нас являются очень важными и приоритетными. Это ориентиры, которые мы считаем правильными. Мы считаем, что как субъект предпринимательской деятельности, как крупный налогоплательщик и крупная бизнес-структура в таджикском бизнес-сообществе «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» свою задачу выполнял и будет выполнять в тех же сферах, которые он делал до того – микрофинансирование, частное кредитование.

Второй момент – мы не видим каких-то существенных структурных проблем в организации для того, чтобы говорить, что мы сейчас начнем какие-то резкие действия по отношению к изменению структуры организации. Организация прекрасно существует, и безусловно, мы должны улучшать ее".

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«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» становится больше, сильнее и эффективнее

- По динамике развития нашей организации, можно сказать, что из года в год мы становимся больше, сильнее, и эффективнее. Мы сделали краткий анализ по основным цифрам развития организации с января по ноябрь 2017 года и за аналогичный период 2018 года.

Наш портфель вырос более чем на 115 млн. сомони. Это хороший показатель с учетом того, что если он был 700 млн. сомони, то стал 808 млн. сомони, и это показывает, что динамика развития кредитного портфеля очень позитивная. Мы улучшили качество нашего портфеля, депозитная база у нас тоже достаточно существенная. За этот период увеличилось количество клиентов примерно на 10%, что является неплохим показателем.

По его словам, многие крупные финансовые организации более бюрократизированы и очень медленно реагируют на изменения рынка, а в случае с Республикой Таджикистан рынок меняется очень быстро. С учетом этого, в стратегическом плане в организации создана специальная рабочая группа, которая в дальнейшем будет внимательно следить за тем, что происходит на рынке.

"Это было сделано для того, чтобы мы, как организация, быстрее подстраивались под этот рынок, и не оказывалось так, что мы не меняем свои рыночные условия для клиента, несмотря на то, что рынок уже изменился. В частности, мы сделали короткий анализ и оказалось, что сейчас на рынке идет общая тенденция, которая поддерживается национальным регулятором и это подтверждает факт, что ситуация на рынке стабилизируется, это такая тенденция, когда процентные ставки на рынке падают. И мы за последние два месяца текущего года снизили процентные ставки более чем на 1% благодаря нашему аналитическому департаменту, который внимательно следит за тенденциями рынка", - отметил новый генеральный директор МДО.

Три основных стратегических направлений развития «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»

- Для нас самое главное - это клиент. Без клиентов как наша организация, так и любая финансовая структура, не существует. Это самое ценное, что у нас есть, это то, ради чего мы работаем, это то, что позволяет нам развиваться, это то, что создает вот такой устойчивый, жизнеспособный симбиоз между бизнесом и между финансовым институтом, который помогает этому бизнесу развиваться, - отмечает Ерёмин.

Чтобы с клиентом поддерживались хорошие отношения, у нас есть несколько стратегических направлений. Прежде всего, мы должны добиваться лояльности клиента, второе – мы должны предлагать им лучший сервис на этом рынке, то есть мы должны следить за условиями, которые мы предлагаем, за процентными ставками, мы должны предлагать лучший сервис с точки зрения обслуживания, мы должны минимизировать усилия клиентов для получения той или иной услуги в нашей организации.

Для клиентов «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» должны быть созданы больше удобств, комфорта, но и просто хорошее настроение.

Другое стратегически важное направление, над которым компания будет работать и которое является одним из самых приоритетных – это проведение акций.

"Мы сейчас проводим различные акции, и это уже вошло в традицию. Мы и дальше будем проводить акции для клиентов, по которым они получают дополнительные бонусы за то, что пользуются нашими услугами. Еще попробуем максимизировать комфорт клиента в наших офисах, подумаем о том, как реконструировать офисы и ЦБО, чтобы клиенту было приятно туда приходить. Лояльность клиента и качество обслуживания – это задача №1", - сказал он.

- Вторая, очень важная задача – это улучшение нашего риск-менеджмента. Никакая организация, особенно такие большие, как «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», не в состоянии эффективно работать, если не следит за тем, чтобы вся деятельность осуществлялась строго в рамках законов страны. Регулятор в лице Национального банка в последние годы стал очень внимательно следить за этими процедурами, так как понимает, что рынок должен становиться цивилизованным, отношения между заемщиками, клиентами и финансовыми институтами должны становится стабильными. Это единственно правильный путь. Есть период, когда рынок только формируется, и, безусловно там есть много процессов, которые происходят стихийно.

Со временем любая страна, проводя целый ряд реформ, приходит к цивилизованному и прозрачному рынку. Когда для клиентов все абсолютно понятно с точки зрения правил игры, и он может планировать свою деятельность. Точно также для финансовых институтов. Поэтому для нас работа с качеством нашего кредитного портфеля и депозитного портфеля, с качеством наших процедур - это тоже очень важное направление деятельности.

И третья часть нашей работы, которая является супер-важной – это повышение эффективности организации. На каждый вложенный сомони инвестиций мы должны отдавать максимальную отдачу. С учетом того, что рынок стабилизируется, и процентные ставки падают, эта задача становится все более и более актуальной. Необходимо эффективно использовать вложенные ресурсы. Для штатов это наверное тяжелая задача, так как это означает, что мы должны будем сжимать свои расходы в разумных пределах, чтобы это не влияло на качество обслуживания клиентов. Мы должны интенсифицировать работу нашего штата для того, чтобы они давали максимальную отдачу при минимально вложенных ресурсах. Мы разработаем подробный план, как нам этого добиться, так как без этого на рынке можно проиграть.

Мы одна из немногих организаций, которая очень активно привлекает инвестиции в Таджикистан. Этот показатель у нас устойчивый и не снижается. Мы эффективно работаем с нашими международными инвесторами в том же самом объеме – 400-450 миллионов сомони за 10 месяцев, ежегодно мы привлекаем в Таджикистан около 500 млн. сомони и эти деньги работают на экономику страны.

Когда женщин в организации много – работоспособность коллектива больше

- Первый вопрос, который я задал, когда пришел в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», это сколько женщин работают в организации.

Согласно мировой практике, когда женщин не менее сорока процентов в коллективе психологический климат и работоспособность намного больше. У женщин очень сильно развита интуиция, и если мужчина пытается долго логически продумывать, и только потом принять решение, то у женщин это бывает мгновенно – щелк и все. Не знаю почему, но они угадывают.

Второй момент, это когда большая доля женщин работает в коллективе, то психологическая напряженность в этом коллективе на порядок меньше. Меньше каких-то интриг внутри команды, - считает Александр Ерёмин.

"Есть два разных психотипа личности, которые в симбиозе дают лучший результат. Мы, безусловно, будем поддерживать внутри структуры такую тенденцию, чтобы у нас был достаточно большой процент женщин. Сейчас у нас 36,6%.

То, что касается поддержки женщин-предпринимателей, мы эту программу никаким образом не можем останавливать и не хотим. Это тоже очень важно. Есть одна большая проблема, когда вы будет оценивать результаты деятельности "ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ", может показаться, что этот вопрос для нас не важен. Потому, что "ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ" растет в области бизнеса очень быстро. Мы не можем обеспечить такой же рост, если мы выделим сегмент поддержки женщин-предпринимательниц, такой же рост, как рост с точки зрения всего бизнеса, то мы не сможем это обеспечить.

Поэтому доля этой программы будет падать, но вот объемы будут больше, но доля будет меньше. В силу того, что доля женщин в бизнесе страны маленькая. Но сами абсолютные цифры объемов финансирования женщин-предпринимателей у нас будут только увеличиваться. Это важно, об этом говорит правительство, об этом говорит президент. И это действительно важно и для бизнеса. Если посмотреть на мировую практику, то женщины-предприниматели занимают часто ключевые посты в организациях.

О встрече с председателем области

- Раджаббой Ахмадзода - человек колоссальной энергетики, который пройдя довольно много постов на государственной службе, он был и мэром города, насколько мне известно, то есть, ему это настолько близко и знакомо, что мы понимали друг друга с полуслова. Почти по всем вопросам мы достигли полного взаимопонимания с точки зрения позиций.

Он хочет, чтобы область развивалась, он четко видит те сферы, где будет необходима наша поддержка и в плане международных инвестиций и в плане кредитования. Крупный налогоплательщик и местная власть должны работать в такой синергии, которая только помогает развитию области.

Для нас Согдийская область – это мать-прародитель, это то, с чего все начиналось. Ни в коем случае мы не собираемся менять ориентиры и переносить центр нашей активности. Мы здесь являемся одним из лидеров рынка и будем продолжать активно развивать нашу деятельность. Мы договорились чаще встречаться, обмениваться информацией, конкретно обсуждать приоритетные направления развития области, куда и в какие области хотели бы, чтобы мы инвестировали - это и жилищное строительство, особенно в сельской местности.

Второе направление - мы будем думать как нам развивать активно микрокредитование малого бизнеса, потому что отлично понимаем, что это та основа, благодаря которой обеспечивается общее благосостояние населения. Это суперважная задача. В очень больших проектах мы напрямую не сможем участвовать, но мы договорились, что мы будем участвовать на этапе суб-подрядов по тем предпринимателям, которые обеспечивают эти программы.

Также председатель Согдийской области акцентировал внимание на вопросах поддержки женского предпринимательства, особенно в сельской местности. В частности, в сфере развития парниковых хозяйств.

Ваши овощи и фрукты - одни из лучших. И сейчас, при полном открытии границ, продавать вашу продукцию на экспорт это тоже очень интересно, - заявил новый гендиректор «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

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