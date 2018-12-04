В третий день декабря свой праздник (правда, пока неофициальный) отмечают компьютерные графики и дизайнеры всего мира. Мы попросили четырех известных таджикских дизайнеров показать свои любимые работы.

Фаррух Сафарзаде:

- Я графический дизайнер и иллюстратор. Мне 29 лет. Графическому дизайну и цифровому рисованию учился сам. Единственное, в 2013 году появилась возможность получить образование в Восточно-Средиземном Университете Северного Кипра на отделении “Визуальных искусств и дизайна коммуникаций” (магистратура). Там же участвовал в различных выставках студентов отделения, а также принял участие в создании первой мобильный игры на Северном Кипре.

Стараюсь включаться в различные конкурсы графических дизайнеров, как местные, так и зарубежные – в каких-то удаётся побеждать, в каких-то нет. В любом случае они дают хороший опыт, оценку экспертов, новые контакты среди единомышленников, возможность заявить о своей стране и много других преимуществ.

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На данный момент работаю как в штате, так и на фрилансе по направлению рекламы и графического дизайна. Для себя занимаюсь цифровым рисованием, интересуюсь концепт артом. В работе использую графический планшет и программы. Нравится экспериментировать со стилями в работах - иногда это может быть фотореализм с использованием фотографий, иногда более графические работы полностью нарисованные, в цвете/без цвета и т.д.

Дата для Всемирного дня компьютерной графики выбрана неслучайно - она единственная в году начинается со знакового сочетания символов: 3D - 3 December. Интересное предложение тут же дружно поддержали 3D-аниматоры всех стран.

Хуршед Шерматов:

- Для меня графический дизайн начался с цифрового рисунка, я срисовывал портреты, рисовал людей, затем придумывал свои концепты автомобилей, устроился работать в «Устодизайн» и там пробовал заниматься ретушью фотографий, рекламных имиджей, созданием буклетов, упаковок, участвовал в создании корпоративных стилей, разве что в 3D так ни разу и не заглянул.

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Сейчас за мной уже 7 лет опыта в графическом дизайне. Несколько последних лет я перешел на фриланс. Сейчас увлекаюсь типографикой и последний год в свободное время работаю над своим шрифтом, основной упор делаю на таджикские графемы (буквы) в различных начертаниях.

Фаррух Джураев:

- Я иллюстратор и графический дизайнер. Начал свою деятельность я в 2008 году в качестве графического дизайнера в Худжанде, потом 10 лет работал в различных рекламных агентствах Москвы. Мои работы печатались в Америки, в Индии, в Африки, в Новой Зеландии и в России.

Люблю рисовать в различных стилях: арт-гранж, поп-арт, дот-лайн, цифровая графика, векторная графика. Постоянно экспериментирую, вношу что-то новое! На данный момент работаю фрилансером.

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Меня вдохновляет направление и само слово «Гранж» - кляксы, брызги, подтеки - в них присутствует динамика, но и одновременно некий покой. Сливаясь, эти две противоположности создают баланс и гармонию.

Я постоянно экспериментирую - наношу кофе и чай в 4-5 слоев, а потом пишу акварелью, эффект меня удивляет, можете и сами попробовать.

Если вы спросите у меня про искусство живописи, историю великих художников или какую специальную литературу я читал, я не отвечу ничего. Потому, что меня обучали наблюдение и практика, именно такой подход дал мне значительный рывок в творчестве.

Хотя чем больше я практикую и наблюдаю, тем больше мне кажется, что воображение моего внутреннего творческого потенциала сужается, и ощущение, что я уже ничего не понимаю. Но стоит мне сделать маленький перерыв, отдохнуть или отвлечься на что-то другое, так во мне вновь открывается нечто новое, и такой круговорот повторяется до бесконечности!

Искандар Мирзоганиев:

- Я закончил государственный художественный колледж имени Мирзорахмата Олимова, по специальности я художник-оформитель.

За компьютер сел в 2010 году в компании «Устодизайн», моим единственным учителем является Джама Джурабаев, который и научил меня креативить в правильном направлении.

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В итоге я стал креативным директором «Устодизайна».

Потом я занялся развитием и перезапуском бренда «Iam different», также для этого бренда выиграл тендер по олимпийской форме, разработал концепцию всей формы. Было у меня и свое агентство - «Статский советник».

По творчеству на данный момент я перешёл на символизм и сюрреалистичный орнаментализм.

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