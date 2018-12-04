На мотодроме Мехробод района Рудаки состоялся чемпионат республики по мотокроссу. Победу в командном зачете одержали спортсмены из Душанбе.

Республиканский турнир по мотокроссу состоялся в минувшую субботу по инициативе Организации содействия обороне (ОСО) страны на холмах близ села Мехробод района Рудаки.

В турнире участвовали несколько десятков спортсменов из городов Душанбе, Бохтар, Левакант, Турсунзаде, районов Яван, Абдурахмони Джоми и Восе.

Борьбу за награды вели гонщики, большинство из которых составляла молодёжь, в классах мотоциклов 125, 250, 350 и 500 кубических сантиметров.

Хорошая погода, большое количество зрителей помогли каждому участнику показать свое мастерство в гонке на пересечённой местности по замкнутой трассе с естественными и искусственными препятствиями.

Особенно остро, захватывающе прошла гонка среди спортсменов, выступивших в классе 250 куб. см. В битве за первое место участвовали опытный душанбинец Эрадж Боев и молодой гонщик из Турсунзаде Сухроб Мирзоев.

Лишь на финишном отрезке «бывалый» спортсмен из Душанбе сумел вырваться вперед и завоевать звание чемпиона республики.

В других классах победителями стали: Зариф Сайфов (125 куб.см. Душанбе), Файзиддин Олимов (Чезет, Душанбе), Тоир Худойбердиев (500 куб.см., Левакант).

Командную победу в чемпионате одержали спортсмены из города Душанбе, второе место заняли мотогонщики из Турсунзаде. Третье место досталось спортсменам из города Левакант Хатлонской области.

Сильнейшие участники в каждом классе были награждены дипломами и кубками организаторов чемпионата, а также призами, предоставленными спонсором турнира - ООО «Антарес» - представителем компании «Liqui Moly» в РТ.

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