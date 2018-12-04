Акция под названием «Карзи шуморо мо пардохт мекунем» ( «Мы погасим ваш кредит») стартовала 1 декабря.

Вы получаете шанс выиграть от «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» сертификат на полное погашение вашего кредита.

Приз не оставит никого равнодушным, а больше всего вы будете в восторге от него.

Вам всего лишь нужно сделать несколько шагов:

1) Прийти в любой офис МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»

2) Оформить кредит в рамках кредитного продукта «Орзухои Солинави+» и всё!

3) Каждому участнику будет выслано смс с ID - номером.

И все! Ждём день розыгрыша!

Каждые 20 дней посредством лототрона и независимых экспертов мы будем разыгрывать ID-номера и определять победителей акции.

Не упустите уникальный шанс стать участником грандиозной акции в истории!

В новом году «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» за Вас погасит Ваш кредит!