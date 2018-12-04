Акция под названием «Карзи шуморо мо пардохт мекунем» ( «Мы погасим ваш кредит») стартовала 1 декабря.
Вы получаете шанс выиграть от «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» сертификат на полное погашение вашего кредита.
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Вам всего лишь нужно сделать несколько шагов:
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В новом году «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» за Вас погасит Ваш кредит!
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