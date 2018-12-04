Недавно вышла информация о том, что главным тренером олимпийской сборной Таджикистана по футболу (U-23) назначен узбекский специалист Усмон Тошев.
Он, как было отмечено, будет готовить команду к отборочному турниру чемпионата Азии-2020.
Так вот, наш новый тренер буквально на выходных прибыл из Ташкента в Душанбе, и мы, естественно, первым делом съездили к нему в гости. Узнали не только о его игровой и тренерской карьере, но и о том, какие цели и задачи он поставил перед собой в работе с таджикской сборной.
История выйдет уже завтра.
На этой неделе мы покажем вам небольшой сюжет о первом таджикском конкурсе красоты среди девушек с инвалидностью. Стартовал он в понедельник в рамках Национального конгресса для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Этот конкурс красоты, кстати, по своим требованиям и критериям, сильно отличается от тех, к которым мы привыкли. Члены жюри, в первую очередь, будут оценивать, насколько участницы активны в общественных делах и какой вклад вносят в развитие нашей страны. И только потом будут смотреть на их грацию и красоту.
Не пропустите эту воодушевляющую историю, которая выйдет уже в среду.
Закончим эту неделю выпусков мы сюжетом про фильм таджикского кинорежиссера Анисы Сабири «Плач танбура» (Нолаи танбур), национальная премьера которого состоится в Душанбе 8 декабря. Именно с показа этого фильма начнется и Неделя молодого кино, о чем мы, естественно, тоже поговорим с героиней нашего сюжета.
История выйдет уже в четверг.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
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