Международный олимпийский комитет выразил готовность исключить бокс из олимпийской программы. Это связано с санкциями Минфина США против узбекского предпринимателя Гафура Рахимова, избранного президентом Международной федерации любительского бокса (AIBA).

Как это повлияет на развитие этого вида бокса в нашем регионе, в том числе и Таджикистане?

Бокс может быть исключен из программы следующей летней Олимпиады, которая пройдет в Токио в 2020 году.

На такое решение Международный олимпийский комитет пойдет, если не удастся разрешить кризис, возникший после избрания президентом AIBA Гафура Рахимова, находящегося под санкциями Минфина США, пишет газета Коммерсант.

МОК неоднократно заявлял, что считает господина Рахимова недопустимым кандидатом, но ожидаемого эффекта это не возымело.

Бокс может потерять олимпийский статус

По прогнозам независимых наблюдателей, это может закончится тем, что АИБА перестанет быть членом Международного олимпийского комитета, а бокс потеряет олимпийский статус.

30 ноября МОК приостановил подготовку к проведению в Токио в 2020 году боксерского турнира.

На данный момент приостановлены все процедуры, необходимые для проведения боксерского турнира в японской столице.

В частности, заморожена разработка схемы квалификации на олимпийский турнир, прекращена работа над билетной программой, прерваны все контакты между МОК и AIBA, остановлены планирование тестовых мероприятий и составление олимпийского расписания боксерского первенства.

В МОК создана комиссия под руководством президента Объединенного мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича, которая должна предоставить доклад о положении в AIBA. Основываясь на нем, МОК в июне 2019 года вынесет окончательное решение об участии AIBA в Олимпиаде.

Пресс-секретарь МОК Марк Адамс не исключил, что выводы комиссии Лаловича могут привести к «отзыву признания AIBA со стороны МОК».

При этом в МОК не спешат окончательно отказываться от бокса. Как заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл, «теневая» подготовка боксерского первенства все же не будет приостановлена. При неблагоприятном развитии событий МОК не исключает самостоятельной, без участия AIBA, организации боксерского турнира. Однако этот вариант, как отметили в МОК, будет непросто реализовать, поскольку он спровоцирует серьезные юридические сложности.

«Мы крайне обеспокоены управлением AIBA», - сказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«МОК оставляет за собой право пересмотреть присутствие бокса на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе (в октябре 2018 года) и Олимпийских играх в Токио-2020», - сказал Бах.

Таджикский судья обеспокоен

Между тем, судья международной категории из Таджикистана Мансур Мухиддинов в беседе с корреспондентом "АП" выразил беспокойство в связи с ситуацией вокруг Гафура Рахимова:

"Этот человек многое сделал для бокса. Он оказывал поддержку таджикским боксерам и судьям, когда возглавлял Азиатскую федерацию любительского бокса. Если бокс снимут с олимпийской программы, это больно ударит по таджикскому боксу".

По его словам, сейчас много таджикских боксеров активно готовятся к квалификации ОИ-2020: "Я лично работаю над собой, чтобы впервые в истории таджикского бокса обслуживать олимпийские игры".

"Насколько я в курсе, имя Гафура Рахимова оправдано в Узбекистане, с него сняты все подозрения Интерпола. Его демократическим путем избрали президентом AIBA более 80 процентов национальных федераций, в том числе и наша, отдали за него свои голоса", - отметил Мансур Мухиддинов.

Кто такой Гафур Рахимов?

66-летний узбекский бизнесмен был назначен временным президентом AIBA в конце января до следующих выборов в ноябре.

Министерство финансов США описывает Рахимова, как важного игрока на рынке торговли героином. Заморозив все его активы, США запретили своим гражданам проводить с ним финансовые операции.

Преступная организация, с которой связан новый президент AIBA, по словам Министерства США, допускается в частности, отмывание денег, вымогательство, воровство и взяточничество, пишeт Вести.uz.

6 декабря МОК решила провести расследование в отношении АIBA, чтобы пролить свет на кризис управления внутри федерации любительского бокса.

Российские эксперты едины во мнении, что МОК очень не понравилось, что крупная федерация бокса оказалась под контролем деятелей из стран СНГ.

Кроме Рахимова, в руководство избраны генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, представитель Казахстана Серик Конакбаев.

Чемпионат мира в 2019 году намечено провести в Сочи. Запад не сумел продавить «своего человека» на выборах президента AIBA, а потому «ответил» через послушный МОК, который почему-то последние лет 50 неизменно возглавляет европеец из стран НАТО.

Россиянин Умар Кремлев отметил: «Думаю, бокс сохраняет шансы остаться в программе Олимпийских игр. У AIBA сейчас стабильное финансирование, многие вопросы, существовавшие ранее, сняты. Национальные федерации сделали свой выбор, его нужно уважать. При этом в случае опасности для бокса президент AIBA Гафур Рахимов готов уйти».

Между тем, сам президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Гафур Рахимов заявил, что AIBA готова работать с МОК для восстановления бокса в программе Олимпийских Игр.

«Я хотел бы поблагодарить исполком МОК за всестороннюю работу и заверить его, что AIBA стремится улучшить свою деятельность в любой области, где у нас есть проблемы. На протяжении всего этого времени AIBA оставалась преданным олимпийскому движению и олимпийским ценностям», - приводятся слова президента AIBA Гафура Рахимова в официальном пресс-релизе организации.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus