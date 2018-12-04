Самолет президента Мексики Boeing 787 Dreamliner в понедельник отправят в американскую Калифорнию на продажу.



По данным телеканала, глава национального банка государственных работ и услуг Хорхе Мендоса заявил на пресс-конференции, что самолет под управлением военных направится в город Сан-Бернардино, где будет находиться до продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Telemundo.



"Он едет в Калифорнию и выставляется на продажу", - сообщается в Twitter правительства страны. Отмечается, что самолет "весьма роскошный".



Издание Comercio сообщает, что о покупке самолета было объявлено во время срока бывшего президента Фелипе Кальдерона. Он был куплен для главы государства в 2016 году, и им пользовался экс-президент Энрике Пенья Ньето. Стоимость самолета составила почти 219 миллионов долларов.



Ранее Андрес Мануэль Лопес Обрадор, победив на президентских выборах в Мексике заявил, что не будет использовать президентский самолет, а будет летать коммерческими рейсами. Сообщалось, что в понедельник 3 декабря весь президентский авиапарк будет выставлен на продажу, включая самолет Boeing Dreamliner.

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