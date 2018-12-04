В своем стартовом матче отборочного турнира чемпионата Азии-2019 по футзалу Центральной зоне в группе «В» молодежная сборная Таджикистана (U-20) уступила команде Кыргызстана со счётом 1:6. Единственный мяч в составе нашей сборной забил Халид Сабуров.
Теперь, чтобы сохранить шанс на выход в финальную часть чемпионата Азии-2019, нашей молодежной сборной необходимо в понедельник, 3 декабря, обыгрывать сборную Узбекистана, при этом с разницей в пять мячей. В первом туре хозяева отборочной группы футзалисты Узбекистана со счётом 6:3 переиграли своих сверстников из Кыргызстана.
В финальную часть чемпионата Азии-2019 из Центральной зоны выйдут только три команды – победители групп. Команды, которые займут вторые места в своих группах, в матче плей-офф разыграют третью путевку на азиатское первенство.
Группа «В»
1-й тур
Кыргызстан – Узбекистан – 3:6
2-й тур
Таджикистан – Кыргызстан – 1:6
3-й тур
3 декабря (понедельник)
16:00 – Узбекистан – Таджикистан.
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