В своем стартовом матче отборочного турнира чемпионата Азии-2019 по футзалу Центральной зоне в группе «В» молодежная сборная Таджикистана (U-20) уступила команде Кыргызстана со счётом 1:6. Единственный мяч в составе нашей сборной забил Халид Сабуров.

Теперь, чтобы сохранить шанс на выход в финальную часть чемпионата Азии-2019, нашей молодежной сборной необходимо в понедельник, 3 декабря, обыгрывать сборную Узбекистана, при этом с разницей в пять мячей. В первом туре хозяева отборочной группы футзалисты Узбекистана со счётом 6:3 переиграли своих сверстников из Кыргызстана.

В финальную часть чемпионата Азии-2019 из Центральной зоны выйдут только три команды – победители групп. Команды, которые займут вторые места в своих группах, в матче плей-офф разыграют третью путевку на азиатское первенство.

Группа «В»

1-й тур

Кыргызстан – Узбекистан – 3:6

2-й тур

Таджикистан – Кыргызстан – 1:6

3-й тур

3 декабря (понедельник)

16:00 – Узбекистан – Таджикистан.

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