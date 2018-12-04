В городе Куньмин (провинция Юннань, КНР) состоялся третий международный Марафон ШОС. Он стал самым представительным и масштабным спортивным состязанием в истории Шанхайской Организации сотрудничества, сообщается на сайте ШОС.

«Международный марафон Шанхайской организации сотрудничества в Куньмине за три года своего существования стал по-настоящему всемирно известным и является движущей силой кооперации между народами, культурных обменов и сотрудничества внутри самой организации», — подчеркнул глава парткома. Он также указал на то, что «спортивное состязание делает людей ближе, способствует укреплению взаимодействия и наращиванию обменов в области экономики, общественных и социально-гуманитарных связей между странами ШОС, Куньминем и провинцией Юннань», - отметил секретарь партийного комитета провинции Юннань Чэн Хао.

источник: rus.sectsco.org

Для оценки уровня организации соревнований, трассы и условий проведения Марафона ШОС в Куньмин прибыл инспектор Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Норри Вильямсон. В течение двух дней специалист изучал условия организации и проведения мероприятия, а во время самого забега находился в специальной мониторинговой машине, следовавшей впереди бегущих спортсменов на протяжении всей дистанции.

источник: rus.sectsco.org

«У марафона большой потенциал и будущее, этому все благоволит: климат в Куньмине, ландшафт — не так много мест в мире имеют подобные преимущества», — отметил Вильямсон. «Несомненно, у марафона в Куньмине есть все шансы, чтобы стать всемирно известным событием, мероприятием мирового класса», — продолжил он. «Высокий уровень организации позволяет это сделать. Большое значение имеет и потенциал стран семьи ШОС: Россия, Китай — это те страны, которые имеют богатый опыт в проведении подобных событий», - подчеркнул эксперт.

Вильямсон также отметил, что немалую роль в успехе марафона играет и политика открытости Китая, в частности, упрощение визового режима и въезда в КНР.

По его словам, людям важно знать, что «они отправляются в гостеприимно настроенную страну». «Я вижу огромный потенциал у этого мероприятия и думаю, что марафон будет расти и развиваться», — добавил Норри Вильямсон.

Участниками Марафона ШОС стали также послы стран «семьи ШОС» и национальные координаторы государств-членов, которые провели плановое заседание своего Совета (СНК) в Куньмине накануне Марафона.

источник: rus.sectsco.org

Рассуждая о Марафоне ШОС, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНР А.Денисов подчеркнул:

«Проведение таких культурных мероприятий, как Международный марафон Шанхайской организации сотрудничества способствует результативному укреплению «шанхайского духа». Посол также отметил: «Культурные мероприятия можно проводить по-разному. Можно устраивать концерты, выступления артистов, что, конечно тоже, хорошо. Здесь, в Куньмине, это не просто общение, это общение «на бегу», что очень интересно и здорово», — заметил А.Денисов и добавил: «Если мы говорим о таком понятии, как «шанхайский дух», то такого рода проекты как Марафон его очень хорошо и результативно укрепляют».

источник: rus.sectsco.org

По словам посла России в Китае, за два года существования Куньминский марафон стал настоящим праздником и отличной возможностью для товарищеских разговоров и дружеских бесед с коллегами.

«Находясь здесь в течение двух дней, я уже переговорил со многими коллегами о самых разных вещах, в том числе провел беседу с временным поверенным в делах Индии, с коллегами из Пакистана, послом Непала, нашими друзьями и коллегами из стран СНГ», — отметил А.Денисов и добавил: «Конечно, мы видимся в Пекине, но все-таки не в такой обстановке, которая располагает к хорошим, товарищеским беседам. Так что мероприятие не только приятное, но и полезное во всех отношениях». Посол также выразил пожелание, что в будущем на марафоне будет больше участников из государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

источник: rus.sectsco.org

Соревнования прошли 2 декабря 2018 года на набережной городского озера Дяньчи. Более 20 тысяч атлетов, среди которых порядка 12 тысяч — мужчины и 8 тысяч женщин, соревновались в забеге по четырем дистанциям: марафон (42,145 км), полумарафон, 7-километровый «Здоровый забег» и «Семейный забег» длиной 2,6 км. Среди участников были не только новички, но и ветераны, представители разных возрастов и профессий. Отдельной категорией участников стали люди с ограниченными возможностями.

источник: rus.sectsco.org

Заявки на участие в состязаниях подали 41626 человек.

На старт, по результатам жесткого отбора, вышли 20002 атлета из 52 стран мира, в том числе «стран семьи» ШОС, Германии, Канады, Кении, США, Таиланда, ЮАР и других.

В организации Марафона ШОС было задействовано свыше 280 тыс. человек, среди которых около 4 тыс. волонтеров, а также судьи, медицинский персонал, сотрудники полиции.

В дни проведения мероприятия на протяжении беговой дистанции было установлено 27 станций медобслуживания, 24 здравпункта, дежурили 32 кареты скорой помощи и свыше 12 тыс. сотрудников полиции патрулировали трассу во время самих соревнований.

Марафон ШОС в Куньмине прошёл организовано, в этот день не было зарегистрировано ни одного происшествия.

Генеральный секретарь ШОС объявил о том, что четвёртый международный марафон ШОС состоится в г. Куньмин 8 декабря 2019 года.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus