Китайская корпорация железных дорог Джунань может приобрести до 70% акций одного из проблемных банков Таджикистана – «Таджиксодиротбанка».

Соответствующее предварительное соглашение подписано между руководством китайской корпорации и таджикским банком, сообщили «АП» в ТСБ.

По словам источника, в настоящее время китайские инвесторы изучают возможности вхождения в капитал таджикского банка.

Предположительный размер инвестиций корпорации может составить до $200 млн, если исходить из того, что капитал ТСБ на данный момент составляет чуть более $300 млн.

«Относительно привлечения финансовых ресурсов также проводятся переговоры с некоторыми другими иностранными организациями», - сказали в ТСБ.

Это в частности, российские банки ВТБ и Сбербанк, казахский «Казкоммерцбанк», а также бизнес-структуры из Гонконга, Словакии, Малайзии.

Кроме того, в мае этого года ТСБ заключил предварительную договоренность с Инвестиционной компанией Саудовской Аравии «Saudi Investment Group». Данная компания намеревалась приобрести контрольный пакет акций (до 51% акций банка) ТСБ.

«Переговоры со всеми этими организациями продолжаются, и окончательная договоренность может быть заключена с одной из них, которая первая решит приобрести акции нашего банка», - заключили в ТСБ.

Инвестиции ценой лицензии

Привлечение инвестиций было одним из основных условий правительства Таджикистана при предоставления двум проблемным банкам страны – ТСБ и «Агроинвестбанку» - финансовой помощи.

В начале прошлого года правительство для поддержки финансового состояния ТСБ предоставило 2 миллиарда 250 миллионов сомони, а «Агроинветбанку» - 1 миллиард 70 миллионов сомони. Господдержка была предоставлена на пятилетний срок под 2% годовых. Эти банки до конца 2017 года должны были вернуть Минфину 5% от этих средств, в нынешнем году – 20%, а в последующие годы - по 25%.

Параллельно банки обязались привлекать инвестиции и, таким образом, улучшить свое финансовое состояние.

Летом этого года председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода заявил, что с возвратом государственных средств у ТСБ не существует никаких проблем. Он отметил, что этот банк своевременно выполняет свои обязательства перед Минфином.

Кроме того, подчеркнул глава регулятора, ТСБ активно работает с иностранными инвесторами, отметив при этом, что «НБТ в рамках своей компетенции способствует приобретению иностранными инвесторами акций этого банка»

Касательно «Агроинвестбанка» Нурмахмадзода сказал, что этот банк не выполняет свои обязательства по возвращению государственных средств. Он отметил, что обязательства «Агроинвестбанка» остаются невыполненными, как в прошлом, так и в нынешнем году.

Кроме того, «Агроинвестбанк», по его словам, не справляется с привлечением дополнительных инвестиций, что являлось одним из главных условий получения господдержки.

Глава НБТ не исключил отзыв лицензии этих банков, если они до конца 2018 года не смогут получить дополнительное финансовое вливание.

Вне банковской системы

НБТ уже второй год исключает ТСБ и «Агроинвестбанк» при предоставлении отчетности по банковской системе: финансовые показатели этих кредитных организаций в банковской статистике отсутствуют. Во время озвучивания показателей банковской системы руководство НБТ в обязательном порядке указывает: за исключением ТСБ и «Агроинвестбанка».

Эти два банка, наряду с «Таджпромбанком» и «Фонобанком», столкнулись с финансовыми проблемами в 2016 году.

Власти решили спасти более крупные ТСБ и «Агроинвестбанк», предоставляя им финансовую помощь, а лицензии двух последних банков, которые находятся на стадии ликвидации, были отозваны в феврале 2017 года.

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