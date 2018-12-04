Египетская актриса и фотомодель Рания Юсеф 12 января предстанет перед судом в Каире за то, что появилась на закрытии Каирского кинофестиваля в откровенном платье. Ее обвиняют в аморальности и пропаганде пороков, сообщает со ссылкой на The Daily Telegraph Медуза.
В прокуратуру на актрису пожаловалась группа адвокатов, обвинивших ее в действиях, «побуждающих к распутству и соблазнам», а также в «распространении порока способами, нарушающими установленные нормы в египетском обществе».
Если актрису признают виновной, ей грозит до пяти лет заключения, отмечает BBC News.
44-летняя Рания Юсеф пришла на кинофестиваль в прозрачном платье, открывающем ее ноги. Актриса опубликовала фотографии с кинофестиваля в инстаграме.
Актриса заявила, что не стала бы надевать платье, если бы знала, какую полемику это вызовет.
В декабре 2017 года суд в Египте приговорил поп-певицу Шиму к двум годам лишения свободы «за призывы к разврату» в видеоклипе на ее песню.
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Abdurahman 7 часов назад
Кто то пишет каменный век , комплексы и тд....
На самом деле это разврат и основа всех бедствий в обществе! Как говорят если будет развратным мужчина то вся семья будет такой! А если женщина то все общество! Надо уважать культуру, религию и менталитет общества где живешь. Если человек не ходит голым то не значит что он из каменного века.
Sino15 часов назад
Это её личное дело, во что одеваться. На пляже - в купальном костюме, в хаммаме - без одежды. Она так оделась в соответствии с нормами Каннского фестиваля, там так принято или хотя бы нормально воспринимается. Она же не в Египте так по улицам ходила и совращала народ. А тот, кто на неё подал в суд - сам ханжа, так как смотрит Каннский кинфестиваль. Там все так одеваются. Небось сами смотрят на голых женщин втайне, а тут решили "свою" звезду наказать. Позор и средневековье. Пусть подает тогда в суд на всех, кто так одевается в мире.
anonim Sino14 часов назад
Не Канского, а Каирского фестиваля там сказано )))
Рахими Sino14 часов назад
Точно!
Перс 16 часов назад
Актриса заявила, что не стала бы надевать платье, если бы знала, какую полемику это вызовет
Вчера родилась что ли? Жить в мусулманской стране и не знать об этом ну это полная невежества. Она совсем, ну почти в трусах можно сказать
Рахими Перс 14 часов назад
Каменный век! Сплошные комплексы! Обычно претензию предъявляют, те (чаще мужчины) кто не могут найти двух слов, чтобы разговаривать с женщинами, ну и комплекс неполноценности, что эти прекрасные женщины не удостаивают этих подлецов вниманием!
Кадрус Рахими13 часов назад
А Вы сами были бы не против, если Ваша жена или дочка появилась бы в таком виде где-нибудь в общественном месте??
Бывал в Каире, если женщина на улице в таком виде появится, к ней прям на улице пристанут и начнут трогать все причинные места, а то и за угол могут уволочь.