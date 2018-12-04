Египетская актриса и фотомодель Рания Юсеф 12 января предстанет перед судом в Каире за то, что появилась на закрытии Каирского кинофестиваля в откровенном платье. Ее обвиняют в аморальности и пропаганде пороков, сообщает со ссылкой на The Daily Telegraph Медуза.

В прокуратуру на актрису пожаловалась группа адвокатов, обвинивших ее в действиях, «побуждающих к распутству и соблазнам», а также в «распространении порока способами, нарушающими установленные нормы в египетском обществе».

Если актрису признают виновной, ей грозит до пяти лет заключения, отмечает BBC News.

44-летняя Рания Юсеф пришла на кинофестиваль в прозрачном платье, открывающем ее ноги. Актриса опубликовала фотографии с кинофестиваля в инстаграме.

источник: meduza.io

Актриса заявила, что не стала бы надевать платье, если бы знала, какую полемику это вызовет.

В декабре 2017 года суд в Египте приговорил поп-певицу Шиму к двум годам лишения свободы «за призывы к разврату» в видеоклипе на ее песню.

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