Главный редактор Информационного агентства "Фергана" Даниил Кислов объявил, что покидает пост главного редактора издания. На это место он назначил одного из своих заместителей Марию Дубнову, которая работает в агентстве «Фергана» с 2008 года.
Учредитель "Ферганы.Ру" Даниил Кислов сохранил за собой пост генерального директора ООО «Информационное агентство Фергана.Ру». Он займется управлением компанией, однако не будет влиять на информационную политику издания, подчеркивает "Фергана".
1 декабря 2018 года в московском офисе информагентства прошло празднование 20-летней годовщины со дня создания «Ферганы.Ру». Отметить юбилей вместе с редакцией в «Дом Ферганы» пришли эксперты по Центральной Азии, коллеги-журналисты, наши друзья, родные и знакомые.
Основатель издания Даниил Кислов рассказал, как за два десятка лет "Фергана" выросла из частного сайта в крупное международное информагентство и представил новый веб-сайт агентства, созданный профессиональной командой разработчиков по проекту московского веб-дизайнера Павла Батурина.
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